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Драму-вестерн «Лютый» покажет в Пскове театр из Казахстана

Акмолинский русский драматический театр из казахского города Кокшетау покажет в Пскове 12 и 13 декабря два спектакля – «Лютый» Мухтара Ауэзова и «Станционный смотритель» Александра Пушкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина.

«Лютый» познакомит зрителей «Кулов-феста» с национальной классикой Казахстана. Мухтар Ауэзов – выдающийся советский писатель, драматург, ученый-академик, лауреат Ленинской и Сталинской премии первой степени. Его двухтомный роман «Путь Абая» вошел в «Библиотеку всемирной литературы», а фильм 1973 года по рассказу «Серый лютый» (он же лег в основу спектакля Тимура Кулова) был номинирован от СССР на премию «Оскар».

Однажды дядя берет племянника Курмаша на охоту, где на пути им попадается волчья нора, и на глазах у ребенка дядя жестоко расправляется с пятью волчатами. Но шестого мальчик из жалости просит оставить. Так в доме начинает жить волчонок по кличке Коксерек. Они с Курмашем растут вместе, они дружат, не зная того, что люди и волки – враги. Рассказ Мухтара Ауэзова о соседстве и противоборстве человека и дикой природы, соединяющий в себе суровый реализм в описании степи и притчевое начало, режиссер Тимур Кулов ставит как историю о становлении личности – о превращении волчонка в матерого волка. «Порой сложно бывает отличить, где волк и где человек», – говорят в театре. В этом спектакле актерский ансамбль демонстрирует безупречные перевоплощения в волков и обратно – укрывающиеся от бурана в трактире охотники расскажут зрителю печальную историю о дружбе Курмаша и Коксерека.

Спектакль Тимура Кулова отмечен наградами престижных международных фестивалей – VIII Международного театрального фестиваля стран Центральной Азии (Алматы, Казахстан) в номинации «Лучшая режиссура», IV Международного театрального фестиваля «Те-ART-Кокше» в номинации «Лучший спектакль»; участвовал в Международном театральном фестивале ТЮЗа им. А.А. Брянцева в Санкт-Петербурге.

Спектакль играют на русском языке.

Напомним, с 11 по 16 декабря Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина проведет «Кулов-фест» – фестиваль, посвященный творчеству молодого заметного постановщика Тимура Кулова. В «Кулов-фесте» примут участие Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А.А. Брянцева, Акмолинский русский драматический театр (Кокшетау, Казахстан), Казанский татарский ТЮЗ им. Г. Кариева, Буинский драматический театр (Республика Татарстан, Буинск).