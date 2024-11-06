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Два спектакля на «Кулов-фесте» в Пскове покажут с синхронным переводом

С 11 по 16 декабря Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина проведет «Кулов-фест» – фестиваль, посвященный творчеству заметного российского постановщика Тимура Кулова. В программу в числе других вошли знаковые спектакли режиссера, созданные им в двух национальных театрах Татарстана – «Приключения Рустема» Казанского ТЮЗа имени Габдуллы Кариева и «Жребий» Буинского драматического театра. Они будут играться на татарском языке с синхронным аудиопереводом на русский. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского театра.

Фото здесь и далее: Псковский театр драмы имени Александра Пушкина

Арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин рассказал об опыте гастролей национальных театров на сцене Пушкинского театра: «В программе “Кулов-феста” есть не только спектакли на русском языке. (Наши гости из казахского Кокшетау – Акмолинский театр – это русский театр, поэтому они играют по-русски.) “Приключения Рустема” и “Жребий” – спектакли национальных театров из Татарстана, они идут по-татарски. У нас в театре уже был опыт гастролей национальных театров – спектакли по-якутски и по-татарски с синхронным переводом. Бояться этого совершенно не следует: вы просто получаете перед спектаклем наушник, в котором звучит голос переводчика. Таким образом вы слышите и оригинальный звук спектакля, и интонации актеров, но при этом понимаете смысл. Спектакли с переводом идут на всех международных фестивалях, это нормальная мировая практика, так что если вы чувствуете какой-то подвох, не беспокойтесь, подвоха нет!»

«Приключения Рустема» – спектакль, награжденный в 2024 году национальной театральной премией «Золотая маска» (специальный приз жюри «За сопричастность к судьбе страны и поиск национального героя»). Спектакль – участник престижных российских театральных фестивалей и обладатель многих призов, его играли в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Екатеринбурге и Казани, а увидеть его в Пскове представится возможность только 11 декабря.

«Жребий» (билеты на спектакль закончились) – еще один заметный спектакль Тимура Кулова, благодаря которому имя режиссера ярко прозвучало в профессиональном сообществе. Спектакль был включен в лонг-лист «Золотой маски», получил призы фестивалей в Актобе (Казахстан) и Кудымкаре, участвовал в форумах в Ташкенте (Узбекистан), Грозном, Казани.

Напомним, с 2021 года Псковский театр драмы проводит персональные фестивали, посвященные творчеству заметных деятелей современной культуры (Дмитрия Данилова, Сергея Потапова, Мо Яня). «Кулов-фест» предлагает познакомиться с избранными режиссерскими сочинениями постановщика, чья звезда еще только восходит на российском театральном небосклоне. В «Кулов-фесте» примут участие Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А.А. Брянцева, Акмолинский русский драматический театр (Кокшетау, Казахстан), Казанский татарский ТЮЗ им. Г. Кариева, Буинский драматический театр (Республика Татарстан, Буинск).