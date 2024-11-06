Сцена / Спектакли

Курский театр кукол представит два спектакля в Пскове

Курский государственный театр кукол на сцене Псковского кукольного театра покажет два спектакля 6 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фотографии: пресс-служба ТКД

Курский государственный театр кукол отмечает 80-летие со дня основания и в свой юбилейный год отправляется на «Большие гастроли». С 6 по 14 декабря театр побывает не только в Пскове, но и Санкт-Петербурге, Выборге, Лодейном Поле и Петрозаводске.

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