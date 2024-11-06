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«Санкт-Петербургский балет» покажет спектакль «Щелкунчик» в псковской филармонии

Санкт-Петербургский балет представит спектакль «Щелкунчик» в стенах Псковской областной филармонии 28 и 29 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На сцене Псковской областной филармонии оживёт фантастический спектакль «Щелкунчик» – изысканный балет по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана, украшенный музыкой Петра Чайковского.

«Вас ждёт невероятное путешествие в мир магии и красоты, где игрушки оживают, Щелкунчик становится прекрасным Принцем, а добро и любовь всегда побеждают зло. Великолепные декорации и изысканная хореография создадут незабываемую атмосферу настоящего новогоднего чуда», - рассказали в ТКД.

В постановке примут участие «Санкт-Петербургский балет» под руководством Дмитрия Рудаченко и Губернаторский симфонический оркестр Псковской области. Художественный руководитель и главный дирижёр – Алексей Репников.

«Этот вечер станет изящным подарком для всех ценителей искусства, незабываемым событием для всей семьи и чудесным началом праздников», - подытожили в ТКД.