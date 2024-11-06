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В Псковском театре кукол прошел показ спектакля «Веселые уроки» от курских артистов

Курский театр кукол в рамках гастролей представил псковской публике первый из двух спектаклей - «Веселые уроки». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: пресс-служба ТКД

Псков был выбран первым городом в рамках большого гастрольного тура по программе «Большие гастроли». Артисты из Курской области также посетят Республику Карелия, Санкт-Петербург, Выборг и Лодейное Поле.

В Пскове запланированы показы двух спектаклей: «Веселые уроки», в котором вместе с известным поэтом Андреем Усачевым зрителям предлагают совершить путешествие в удивительную страну под названием «Школа», и «Солнышко и снежные человечки». Это трогательная зимняя история о двух снеговиках.

Напомним, артисты долгое время не могли открыть свой театральный сезон на территории Курской области и отправились на гастроли.