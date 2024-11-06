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Пушкинский театр опубликовал афишу на февраль

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина сформировал февральский репертуар. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фотографии: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина

В афишу вошли премьеры уходящего года – «Мой не мой» (6 февраля), «Амфитрион» (7 февраля), «Маленькие трагедии» (8 февраля), «Перекресток» (9 и 23 февраля) и «Влюбленные» (25 и 26 февраля), а также спектакль Александринского театра «Записки нервного капельдинера» (21, 22 и 23 февраля), впервые сыгранный в Пскове в ноябре.

В последнем зимнем месяце в театре ожидается два юбилейных показа: «Пиковая дама» Юрия Печенежского 4 февраля выйдет к зрителю уже в 150-й раз, а 11 февраля в 50-й раз будет показан спектакль Петра Шерешевского «Ревизор» (лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая женская роль второго плана»).

Музыкальные программы Пушкинского театра можно будет посетить: 1, 16 и 27 февраля – «Постой, паровоз!», 5 и 14 февраля – «Постой, паровоз! Вторая ходка», 12 февраля – «Фламенко». 1 февраля псковичи также смогут выбрать в афише «Гимн любви» – концерт приглашенной артистки Ирины Евдокимовой, которая исполнит песни о любви на разных языках.

Родителей с маленькими детьми от двух до шести лет приглашают на бэби-спектакли «Год Жирафа», «Невероятные приключения голубя Петра» и «Большое космическое путешествие». Их поставила в Пскове молодой режиссер и художник Александра Ловянникова, чьи детские и подростковые спектакли идут в Москве и других городах России.