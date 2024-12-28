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Музыкальную сказку «Заколдованный мальчик» покажут в Пскове

Музыкальную сказку «Заколдованный мальчик» по мотивам сказки Сельмы Лагерлёф «Путешествие Нильса с дикими гусями» покажут 26 января в 14:00 в Псковской областной филармонии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Погрузитесь в удивительное путешествие по Швеции XIX века вместе с Нильсом и Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области под управлением Алексея Репникова», - призвали в ТКД.

В представлении будет звучать живая музыка великих композиторов: Яна Сибелиуса, Эдварда Грига, С. Прокофьева и Бенджамина Бриттена.

Ведущая: Мария Громова.