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Великолукский спектакль включен в топ конкурса «Золотой фонд театральных постановок России»

Спектакль Великолукского драматического театра включен в топ конкурса «Золотой фонд театральных постановок России», сообщили в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».

«Ксения Петербургская» в постановке Дмитрия Егорова отобрана для уникального культурного проекта «Золотой фонд театральных постановок России». Проект Союза театральных деятелей РФ отбирает лучшие постановки театров всей страны.

«На первом этапе было выбрано 300 постановок, в число которых вошла и "Ксения Петербургская". Это большая честь для нас и признание высокого уровня мастерства артистов и всей творческой команды театра», - рассказали в театре.

На втором этапе жюри определит 100 лучших спектаклей, которые войдут в финальный список конкурса.

Спектакль «Ксения Петербургская» – это история юродивой Ксении, жившей в северной столице в ХVIII веке. Женщина, которая стала прообразом героини пьесы классика современной драматургии Вадима Леванова, подлинное историческое лицо - Ксения Петрова. Она, внезапно лишившись мужа, умершего без покаяния, решила принять обличие покойного супруга и продолжить его жизненный путь, отмолив его бессмертную душу. Путь Ксении – это путь человека, проходящего через ряд испытаний. Это пример того, как в тяжелых жизненных обстоятельствах покалеченный горем человек остается человеком, достойно проживает свой нелегкий путь и достойно заканчивает его. «Ксения Петербургская» - спектакль о вере, прощении и способности жертвовать собой ради других, говорится в анонсе постановки.

Премьера спектакля состоялась 11 июня 2021 года.