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Концерт Максима Аверина «Научи меня жить» состоится в Пскове 29 марта

Моноспектакль Максима Аверина «Научи меня жить» состоится в Пскове 29 марта в большом концертном зале Псковской филармонии, сообщили Псковской Ленте Новостей в БКЗ.

Максим Аверин — один из ведущих и популярных актеров России, успешный киноактер, ведущий телешоу на Первом канале, режиссер. Его фильмография насчитывает более 50 фильмов и сериалов.

В 2025 году Максим Аверин отпразднует свой юбилей — артисту исполнится 50 лет, и этот год он посвятит своим зрителям.

«Моноспектакль «Научи меня жить» обещает расширить представление зрителей о возможностях и таланте этого замечательного Артиста. Это не творческая встреча, не концерт, — это именно моноспектакль, полноценное театральное действо, продуманная и искусно сложенная мозаика из музыки, поэзии и прозы, сопровождающаяся мастерской звуковой и световой партитурой. Это спектакль, в котором Актер остается один на один с публикой и открывает свою душу в этом диалоге. В программе: стихи и проза Д. Самойлова, А. Вертинского, Роберта Рождественского, Е. Евтушенко и др. Песни советских и российских композиторов. Максим Аверин из тех артистов, кто ведет за собой зрителя, находя в нем искреннего слушателя и собеседника. А положительная энергия, излучаемая Актером дарит Вдохновение и Мечту, проникая в самое сердце», - отметили в филармонии.