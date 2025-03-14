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Концерт Максима Аверина «Научи меня жить» прошел в Пскове. ФОТО

Моноспектакль Максима Аверина «Научи меня жить» состоялся в Пскове 29 марта в большом концертном зале Псковской филармонии, сообщили Псковской Ленте Новостей в БКЗ.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Максим Аверин — один из ведущих и популярных актеров России, успешный киноактер, ведущий телешоу на Первом канале, режиссер. Его фильмография насчитывает более 50 фильмов и сериалов.

В 2025 году Максим Аверин отпразднует свой юбилей — артисту исполнится 50 лет, и этот год он посвятит своим зрителям.

В программе спектакля были: стихи и проза Д. Самойлова, А. Вертинского, Роберта Рождественского, Е. Евтушенко и др. Песни советских и российских композиторов.

«Максим Аверин из тех артистов, кто ведет за собой зрителя, находя в нем искреннего слушателя и собеседника. А положительная энергия, излучаемая актером дарит вдохновение и мечту, проникая в самое сердце», - отметили в филармонии.