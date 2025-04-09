Сцена / Спектакли

Псковичей призвали соблюдать правила театарльного этикета

Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина обратился к зрителям с просьбой соблюдать правила поведения во время спектаклей.

Театр напомнил о важности уважения к актерам и другим посетителям.

Не стоит опаздывать на спектакли. После третьего звонка вход в зал запрещен.

Выключать звук на телефонах и затемнять экраны. Фотографии в театре делать можно, но стоит проверить, что вспышка выключена. В театре подчеркнули, что при несоблюдении данного требования огорчены не только работники, но и вся публика в зале.

Необходимо воздержаться во время спектакля от громких обсуждений, разговоров по телефону.

Не нужно приносить в зал еду и напитки (кроме питьевой воды).

Постарайтесь не выходить из зала без веской причины.

Не стоит злоупотреблять алкогольными напитками.

Поблагодарить артистов за спектакль можно, подарив цветы во время поклона, но не стоит подниматься на сцену.

Не стоит бросать цветы артистам с балкона. Желающие могут спуститься за время поклона в зрительный зал и подарить букет.

«Благодарим вас за понимание и уважение к артистам и друг другу. До встречи в театре!» - обратились к псковичам в театре.