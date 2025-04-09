Псковичей призвали соблюдать правила театарльного этикета

Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина обратился к зрителям с просьбой соблюдать правила поведения во время спектаклей.
Театр напомнил о важности уважения к актерам и другим посетителям.
- Не стоит опаздывать на спектакли. После третьего звонка вход в зал запрещен.
- Выключать звук на телефонах и затемнять экраны. Фотографии в театре делать можно, но стоит проверить, что вспышка выключена. В театре подчеркнули, что при несоблюдении данного требования огорчены не только работники, но и вся публика в зале.
- Необходимо воздержаться во время спектакля от громких обсуждений, разговоров по телефону.
- Не нужно приносить в зал еду и напитки (кроме питьевой воды).
- Постарайтесь не выходить из зала без веской причины.
- Не стоит злоупотреблять алкогольными напитками.
- Поблагодарить артистов за спектакль можно, подарив цветы во время поклона, но не стоит подниматься на сцену.
- Не стоит бросать цветы артистам с балкона. Желающие могут спуститься за время поклона в зрительный зал и подарить букет.
«Благодарим вас за понимание и уважение к артистам и друг другу. До встречи в театре!» - обратились к псковичам в театре.