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Режиссёр Тимур Кулов: Спектакль «Каинова печать» — исследование внутреннего мира человека

Спектакль Псковского театра драмы «Каинова печать» представляет собой размышления на тему внутреннего мира человека, завил режиссёр Тимур Кулов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программе «Подстрочник».

Спектакль написан по мотивам пьесы Леонида Андреева «Не убий!». В основу сюжета лег один из судебных процессов, свидетелем которых он был, когда работал в молодости судебным репортером.

В эфире режиссёр Тимур Кулов рассказал, как видит пьесу. По его словам, она является мостом от Островского к Гоголю и от Гоголя к Горькому. Также он отметил, что это произведение, в первую очередь, представляет собой исследование души и внутреннего мира человека.

«Когда я заразился этой пьесой, мне показалось интересным скопление очень необычных и странных персонажей в одном едином пространстве», - поделился Тимур Кулов.

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