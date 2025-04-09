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Сцена / Спектакли

Арт-директор Псковского драмтеатра рассказал о сценарии спектакля «Каинова печать»

18.04.2025 16:08|ПсковКомментариев: 0

Арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин поделился своим мнением об оригинальном сценарии «Не убий!», на основе которого поставлен спектакль «Каинова печать», в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Подстрочник».

Андрей Пронин отмечает, что сценарий Леонида Андреева остался неотредактированным, как и многие его работы, и в нём много пустот. Но вольная интерпретация режиссёра Тимура Кулова, по словам гостя студии, поможет пьесе заявить о себе. Андрей Пронин считает, что собственное видение в этом произведении необходимо.

«Пьесу тяжело будет смотреть, если поставить её так, как она была написана», - пояснил он.

Также арт-директор Псковского театра драмы рассказал, что русский драматург Леонид Андреев никогда не шёл на псковской сцене, так как его пьесы долгое время оставались малоизвестными.

Первые показы спектакля «Каинова печать» пройдут на малой сцене Псковского театра драмы 22, 23 и 24 апреля. 

Ранее Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина представил последнюю афишу сезона.
 
Источник: Псковская Лента Новостей
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