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Спектакль «Говорит Москва» вернулся в афишу Псковского театра драмы

Спектакль «Говорит Москва» вернулся в афишу Псковского театра драмы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«Моноспектакль Линды Ахметзяновой в постановке Александра Суховского – история взросления маленькой девочки и большой страны, разговор о семье, власти и времени. Искусство всегда обращалось к изображению исторических личностей, но художественная литература – не документальная хроника, и оттого так поэтичен текст пьесы Юлии Поспеловой "Говорит Москва", вдохновленный судьбой Светланы Аллилуевой, дочери Иосифа Сталина», - рассказали в театре.

Показы пройдут 22, 23 мая, 10, 11, 25 и 27 июня.

Ранее Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина представил последнюю афишу сезона.