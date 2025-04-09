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Премьера спектакля «Каинова печать» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Премьера спектакля «Каинова печать» состоялась Псковском театре драмы имени Пушкина 22 апреля. Театр вернул на сцену забытую пьесу видного русского писателя и драматурга ХХ века Леонида Андреева.

Россия начала XX столетия. Затюканная экономка неопределенного возраста и ее дюжий любовник-дворник задумали убийство своего хозяина — прямого потомка Плюшкина и явной предтечи Корейко, чтобы завладеть его деньгами и во что бы то ни стало вырваться со дна общества.

Подробнее — в фоторепортаже Вадима Боченкова.