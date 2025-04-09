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Площадка ГТО откроется в рамках спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!» в Пскове

На спектакле-реконструкции «На нашей улице Победа!» откроется специальная интерактивная площадка комплекса ГТО, предоставляющая уникальную возможность каждому желающему испытать себя на прочность и ловкость. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Испытайте свою физическую подготовку согласно строгим нормативам времен СССР - подтянитесь на перекладине, отожмитесь, прыгните дальше всех в длину, поднимите гирю и выполните другие упражнения. Приходите всей семьей и ощутите настоящий заряд бодрости и энергии. До встречи на улице нашей Победы - 9 мая, улица Ленина», - призвали в ТКД.

Напомним, спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!» состоится в Пскове на улице Ленина 9 мая. В большой режиссерской постановке примут участие около 200 музыкантов, актеров театра и кино.