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Билетов на спектакль «Глядя в небеса» в Пскове не осталось

Премьера спектакля «Глядя в небеса» пройдет в Пскове с 8 по 11 мая. Как сообщил худрук Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев во время радиомарафона на ПЛН FM (102.6 FM), билеты на показы уже разобрали.

«У нас военный город, мы не могли обойти это стороной и не сделать спектакль к дате 80-летия Победы», - сказал Дмитрий Месхиев.

Билетов на показы спектакля не осталось. «Я не знаю, сколько проживет наш спектакль. Мы же не сделали полностью драматический спектакль. Это скорее спектакль-концерт. Но возможно, он будет востребован к каким-либо памятным датам, и мы будем его показывать вновь», - подытожил худрук театра.

Показы пройдут 8, 9, 10 и 11 мая на большой сцене.

В День Победы, 9 мая, музыкальный вечер будет благотворительным – на него приглашены ветераны и участники Великой Отечественной войны, ветераны и участники специальной военной операции и их семьи, военнослужащие разных подразделений и ветераны силовых структур, патриотические молодежные объединения, члены общественных организаций.