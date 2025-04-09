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Программу и акцию ко дню рождения Пушкина подготовил Псковский театр драмы

В программу ко дню рождения поэта Александра Пушкина с 5 по 8 июня в Псковском театре драмы вошли четыре показа спектаклей по русской классике. Театр сыграет спектакли «Маленькие трагедии» и «Ревизор» и подарит зрителям промокод МОЙПУШКИН. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фотографии: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени Пушкина

«6 июня, день рождения Александра Сергеевича Пушкина, для нашего театра – особенно важная дата. Именно к юбилею поэта в 1799 году было принято решение построить в Пскове Народный дом имени Пушкина», - напомнили в театре.

По промокоду МОЙПУШКИН зрители получат скидку 20%. Спектакль «Маленькие трагедии» можно будет увидеть 5 и 6 июня в 19:00, а «Ревизор» 8 июня в 13:00 и 19:00.

Премьера спектакля «Маленькие трагедии» состоялась в Псковском академическом театре драмы в 2024 году, в год 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. «Наш спектакль – попытка пушкинианы. В центре работы режиссера Гульназ Балпеисовой – творческий путь молодого поэта и его жизненный выбор. Похождения легендарного Дон Гуана из «Каменного гостя» не могут не напомнить о «донжуанском списке» молодого ловеласа Пушкина. Фабула «Скупого рыцаря» в гротескном виде отражает отношения поэта со строгим и прижимистым отцом. Наконец, в «Моцарте и Сальери» сталкиваются два типа художника: сумасшедший и беспорядочный гений и, с другой стороны, размеренный и педантичный «ремесленник» от искусства», - рассказали в театре.

Спектакль «Ревизор», созданный Петром Шерешевским как фантазия на темы знаменитой комедии Николая Гоголя (здесь к месту вспомнить, что сюжет о мнимом ревизоре подсказал автору Пушкин), еще в 2018 году ярко заявил о себе на престижных театральных площадках страны, а актриса Дарья Чураева принесла Псковскому театру первую «Золотую маску» за роль Марьи Антоновны. В Пскове «Ревизор» и спустя семь лет вызывает повышенный интерес у зрителей, привлекает туристов и собирает аншлаги.