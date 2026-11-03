 
Культура

«Хочется пересмотреть?» - Андрей Буянов рассказал, как отличить хорошее кино от посредственного

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Одни фильмы забываются сразу после финальных титров, а к другим хочется возвращаться спустя годы. Причём при повторном просмотре знакомая история может открыться совершенно с другой стороны. С чем это связано? Как отличить действительно хорошее кино среди множества фильмов, рассказал псковский режиссёр Андрей Буянов в программе «Беседка» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM). 

По мнению Андрея Буянова, один из главных признаков качественного фильма - способность удивлять зрителя даже после нескольких просмотров. Хорошая история не теряет актуальности, а со временем позволяет находить в ней новые смыслы.

«Когда ты его пересматриваешь, находишь новую глубину, тебе всё равно интересно, тебе открываются какие-то новые смыслы. Это, наверное, как с книгой, с хорошей литературой», - объяснил режиссёр.

В качестве примера Андрей Буянов привёл фильм «21 грамм» зарубежного режиссёра. Картина построена на переплетении нескольких сюжетных линий и событий, происходящих в разное время. По словам Андрея Буянова, во время одного из просмотров он настолько увлёкся устройством фильма, что даже составил таблицу в Excel, чтобы разобраться в последовательности сцен.

«Я для себя находил какие-то новые детали, которые подсказывали, а что же будет дальше по сюжету. И я такой: “Вау!” Вот настолько всё детально было продумано», - поделился Андрей Буянов.

При этом режиссёр считает, что кино должно воздействовать не только на разум, но и на чувства. Иногда зритель не может сразу объяснить, о чём был фильм, однако после обсуждения обнаруживает, что у него сложилось собственное представление об увиденном.

В своих работах Андрей Буянов также старается уделять внимание деталям - от звукового оформления до костюмов и реквизита. По его словам, каждый элемент должен помогать раскрывать замысел.

«Мне очень важно, чтобы после просмотра человек немножечко по-другому посмотрел на свою жизнь, на окружение и что-то в своей жизни, возможно, поменял», - подчеркнул режиссёр.
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