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Спектакль «Каинова печать» псковского драмы стал доступен по «Пушкинской карте»

Премьерный спектакль Псковского академического театра драмы имени Пушкина «Каинова печать» (18+) прошел модерацию и стал доступен по «Пушкинской карте», сообщили Псковской Ленте Новостей в театре.

«Каинова печать» – спектакль молодого заметного режиссера Тимура Кулова (ныне штатный режиссер Санкт-Петербургского ТЮЗа им. А.А. Брянцева) по пьесе русского драматурга ХХ века Леонида Андреева. Недавняя премьера о попытке героев вырваться из грязи в князи, совершив убийство, о грехопадении и воздаянии нашла живой отклик у зрителей – билеты раскупаются на несколько показов вперед.

Напоминаем, молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут посетить по «Пушкинской карте» почти на все репертуарные спектакли псковского театра. Из недавних премьер – это «Каинова печать», «Маленькие трагедии», «Амфитрион» и «Влюбленные». В программе «Пушкинская карта» участвуют также спектакли по русской классике «Пиковая дама», «Метель», «Ионыч», «Ревизор», «Морфий», «Зойкина квартира», «Смерть Тарелкина», зарубежной – «Пигмалион», «Бовари», современной драматургии – «Свидетельские показания», «Гробница малыша Тутанхамона», «Сережа очень тупой», «Говорит Москва» и другие.

О включении спектакля «Битва жизни» в программу «Пушкинская карта», премьера которого намечена на июль 2025 года, театр сообщит дополнительно.