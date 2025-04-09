Сцена / Спектакли

Последний показ драмы «Лягушки» в этом сезоне состоится в Пскове 12 июня

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина объявил о последнем показе драмы по роману китайского писателя нобелевского лауреата Мо Яня «Лягушки», который будет представлен 12 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина

Показ состоится 12 июня в 18:00.

«Наш спектакль охватит полвека жизни одного уезда — в них будут и любовь, и радость, и печаль, и юмор. А выстроится сюжет вокруг судьбы одаренной акушерки Вань Синь», - сообщили в театр.

Спектакль «Лягушки» поставил в Пскове Никита Кобелев, сегодня художественный руководитель Александринского театра. Предлагаем вашему вниманию его свежее интервью журналу «Собака».

В главной роли в спектакле 12 июня — Анна Мигицко, актриса петербургского Театра им. Ленсовета.