Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Спектакли 09.07.2025 13:220 Псковский театр драмы анонсировал премьеры в сезоне 2025-2026 09.07.2025 13:220 Псковский театр драмы анонсировал премьеры в сезоне 2025-2026 26.06.2025 13:560 Опубликована афиша Псковского театра драмы на сентябрь 08.06.2025 14:200 Последний показ драмы «Лягушки» в этом сезоне состоится в Пскове 12 июня 01.06.2025 11:000 «Первый театр» покажет на Днях Пушкинской поэзии премьерный спектакль для семейного просмотра 30.05.2025 12:560 Спектакль «Каинова печать» псковского драмы стал доступен по «Пушкинской карте»
Сцена / Спектакли

Псковский театр драмы анонсировал премьеры в сезоне 2025-2026

09.07.2025 13:22|ПсковКомментариев: 0

Юбилейный 120-й сезон Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина откроет 26 августа премьерой на основной сцене спектакля режиссера Андрея Гончарова «Битва жизни» по пьесе Нади Толубеевой, созданной по мотивам одноименной повести Чарлза Диккенса, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фотографии: Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина

Также идет работа над спектаклем «Баба Шанель» на малой сцене театра. В работе по пьесе Николая Коляды репетируют самые опытные и маститые актрисы труппы – Галина Шукшанова, Надежда Чепайкина, Нина Семенова, Ирина Смирнова, Валентина Банакова. Ставит спектакль штатный режиссер Псковского театра драмы Александр Суховский.

В день рождения Псковского театра драмы, 17 апреля, когда театру исполнится 120 лет, на большой сцене состоится премьера «Двух капитанов». Как ни удивительно, это первое обращение коллектива к роману Вениамина Каверина за все годы его существования, хотя детство Каверина прошло в Пскове, а его мать Анна Дессон была сотрудницей конторы Псковского театра, как сегодня сказали бы, «работала в отделе продаж». Авторскую инсценировку романа специально для будущего спектакля создала драматург Светлана Баженова. Режиссером спектакля станет главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев, художниками – Никита Сазонов и Мария Пиир.

Накануне Нового года музыкальный репертуар театра пополнит спектакль-концерт в буфете основной сцены под рабочим названием «Мохнатый шмель». Художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев планирует посвятить его музыке советского кинематографа.

И еще один юбилей будет отмечен Псковским театром драмы в следующем сезоне. 120 лет исполнится со дня рождения великого русского абсурдиста Даниила Хармса. Экспериментальный спектакль по его произведениям создаст в Новом зале театра петербургский режиссер Роман Муромцев. Его соавтором станет главный художник коллектива Александр Стройло, чей творческий путь с юности неразрывно связан с Хармсом.

Детский репертуар пополнит спектакль для младших школьников – «Винни-Пух и все-все-все» по пьесе Анастасии Букреевой, фантазии на темы знаменитой книги Алана Александра Милна. Режиссер – Дмитрий Шмаков, недавний выпускник Мастерской Алексея Крикливого в Новосибирске.

А завершится сезон премьерой спектакля для семейного просмотра «Муму» по повести Ивана Тургенева в постановке Александра Суховского на малой сцене театра. «Эта работа, как мы надеемся, привлечет внимание зрителей разных поколений», - уточнили в театре.

В репертуар вернутся спектакль Павла Зобнина «Дядя Ваня» и детский спектакль «Слон и птичка». В декабре Псковский театр драмы проведет первый конкурсный фестиваль бэби-спектаклей «Кроха-фест». Прием заявок на участие в фестивале открыт до 15 сентября.

В сентябре в рамках проекта «Большие гастроли» Псковский театр драмы с программой из шести спектаклей посетит Республику Алтай.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
09.07.2025, 14:030 Фестиваль яблок «Лешуга» пройдет в Пскове с 15 по 17 августа 09.07.2025, 13:220 Псковский театр драмы анонсировал премьеры в сезоне 2025-2026 07.07.2025, 16:350 Дмитрий Мельников: Рок — один из самых популярных жанров музыки среди псковичей 07.07.2025, 12:440 «Добрый рок-2025» в палкинской деревне Слопыгино. ФОТОРЕПОРТАЖ
07.07.2025, 10:080 Более 8 тысяч человек посетили псковский кинофестиваль «Западные ворота» 06.07.2025, 23:110 TattoIN и «Бригадный подряд» выступили в третий день псковского фестиваля «Добрый рок» 06.07.2025, 20:310 Фильм Ильи Казанкова «Капитан четвертого ранга» получил главный приз псковского фестиваля «Западные ворота»  06.07.2025, 20:050 Актриса Тамара Акулова получила приз «За вклад в кинематограф» в Пскове 
06.07.2025, 19:480 Лучшие короткометражные фильмы назвали на псковском кинофестивале «Западные ворота» 06.07.2025, 19:111 Псков стал участником проекта «Военные оркестры в парках» 06.07.2025, 19:000 Победителей кинофестиваля «Западные ворота» определили в Пскове 06.07.2025, 17:050 «Битву караоке» устроят в заключительный день псковского фестиваля «Виноград»
06.07.2025, 16:450 Дмитрий Месхиев: «Полосатый рейс» — хорошая, веселая картина, но это не искусство 06.07.2025, 16:050 На псковском фестивале «Виноград» выступит заслуженный коллектив Белоруссии Camerata 06.07.2025, 14:240 Фермер из Пушкинских Гор представила на «Винограде» продукцию «Нашей ягодки» 06.07.2025, 11:450 Финальный день кинофестиваля «Западные ворота» стартует в Пскове
06.07.2025, 10:300 Наступил заключительный день псковской эногастрономической ярмарки «Виноград» 05.07.2025, 23:341 Завершился второй день фестиваля «Добрый рок» в Палкинском районе. ФОТО 05.07.2025, 23:320 Фестиваль «Хельга» и штурм крепости. ФОТОРЕПОРТАЖ 05.07.2025, 19:550 Михаил Ведерников: На «Винограде» в других городах псковские продукты бьют рекорды
05.07.2025, 19:000 Спецсеанс «Отель "Онегин"» прошел в Пскове 05.07.2025, 18:200 Фильмы швейцарских режиссеров показали на кинофестивале «Западные ворота» 05.07.2025, 16:400 Штурм крепости состоялся на фестивале «Хельга» 05.07.2025, 14:400 Битва дискотек пройдет на фестивале «Виноград» в Пскове
05.07.2025, 14:000 О возрождении отечественного виноделия рассказали эксперты энограстрономической ярмарки «Виноград» 05.07.2025, 13:300 Торговые ряды работают на фестивале «Хельга» 05.07.2025, 13:001 Дружины бьются на фестивале «Хельга» в Выбутах 05.07.2025, 12:501 Торжественное открытие фестиваля «Хельга» состоялось в Выбутах
05.07.2025, 12:400 В Псковском кремле состоится II Межрегиональный семейный фольклорный фестиваль 05.07.2025, 10:550 Экоферма «Изборский страус» принимает участие в ярмарке «Виноград» 05.07.2025, 10:250 Во второй день фестиваля «Добрый рок» выступят 18 музыкальных коллективов 05.07.2025, 09:410 Опубликована программа второго дня VI кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове
04.07.2025, 21:400 Первый день фестиваля «Добрый рок» проходит под Палкино. ФОТО 04.07.2025, 21:300 Церемония открытия Международного кинофестиваля «Западные ворота». ФОТОРЕПОРТАЖ  04.07.2025, 21:160 Каждый пскович сможет голосовать на кинофестивале «Западные ворота»  04.07.2025, 19:240 Открытие международного кинофестиваля «Западные ворота» проходит в Пскове 
04.07.2025, 18:140 Гости кинофестиваля «Западные ворота» прибывают в Псковскую филармонию 04.07.2025, 18:000 «В фокусе»: Зачем кинофестивали в регионах? ВИДЕО 04.07.2025, 17:360 Председатель жюри «Западных ворот-2025»: Мы создаём единое для всей страны культурное пространство 04.07.2025, 17:310 «В фокусе»: Новинки и участники «Западных ворот-2025». ВИДЕО
04.07.2025, 16:570 Режиссёр должен заставить всех на площадке работать на свою идею – Ренат Давлетьяров 04.07.2025, 15:560 Режиссёр Ренат Давлетьяров: Способность быть актером либо дана, либо нет 04.07.2025, 15:350 Фестиваль «Добрый рок» стартует в Палкинском районе 04.07.2025, 15:090 «Западные ворота» ориентируются на зрительски успешное кино — продюсер
04.07.2025, 14:340 Режиссер Анджей Петрас: Фильм открытия «Западных ворот» — промежуточная версия 04.07.2025, 14:150 Продюсер фестиваля «Западные ворота»: Если грамотно прописан сценарий, остальное — дело техники 04.07.2025, 13:500 Новинки «Западных ворот-2025» назвал продюсер фестиваля 04.07.2025, 13:360 Выставка о роли кино в годы Великой Отечественной войны открылась в Пскове
04.07.2025, 13:320 Начинается видеотрансляция программы «В фокусе»: Зачем кинофестивали в регионах? 04.07.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «В фокусе»: Новинки и участники «Западных ворот-2025» 04.07.2025, 09:570 В Пскове стартует VI Международный кинофестиваль «Западные ворота» 04.07.2025, 08:251 На эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове установят рекорд
03.07.2025, 18:200 Встречи кинематографистов начались в Пскове в преддверии фестиваля «Западные ворота» 03.07.2025, 17:380 Праздник хоровой музыки прогремит в Пскове 3 августа 03.07.2025, 16:420 В псковском театре прошел юбилейный вечер народного артиста РФ Владимира Свекольникова 03.07.2025, 14:470 Выставка «И фильмы ковали Победу!» откроется в Пскове на фестивале «Западные ворота»
03.07.2025, 10:350 Лауреат международных конкурсов даст органный концерт в Печорах 02.07.2025, 17:360 Спектакль-балаган покажут на псковской ярмарке «Виноград» 2 июля 02.07.2025, 16:520 «Беседка»: Андрей Семенов о фестивале «Добрый рок-2025». ВИДЕО 02.07.2025, 16:370 Полгода было самому маленькому посетителю псковского фестиваля «Добрый рок»
02.07.2025, 15:480 Член жюри фестиваля «Западные ворота»: В кинотеатре эмоции от фильма увеличиваются многократно 02.07.2025, 15:340 Локацию фестиваля «Добрый рок» поменяли, чтобы гости не плавали перед сценой — директор  02.07.2025, 14:480 Более 40 коллективов примут участие в псковском фестивале «Добрый рок» 02.07.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с директором фестиваля «Добрый рок»
02.07.2025, 07:300 Шедевры мировой классики прозвучат на органном концерте в Печорах 01.07.2025, 16:010 Театральный Псков 1 июля вспоминает Вадима Радуна 01.07.2025, 15:130 Фильмы молодых псковских режиссёров покажут на кинофестивале «Западные ворота» 01.07.2025, 12:300 Выставка петербургских художников откроется в псковской галерее «Дар»
01.07.2025, 11:480 В июле псковичи смогут посетить четыре концерта органной музыки 01.07.2025, 10:580 Опубликована программа VI псковского кинофестиваля «Западные ворота» 30.06.2025, 19:020 Фермерскую продукцию из африканского сома представил Россельхозбанк на ярмарке «Виноград» 30.06.2025, 18:270 Библиотека имени Курбатова вновь станет одной из площадок фестиваля «Западные ворота»
30.06.2025, 14:280 Художественный фильм «Ровесник» покажут на псковском фестивале «Западные ворота» 30.06.2025, 12:470 Изменилось место проведения псковского фестиваля «Добрый рок-2025» 30.06.2025, 11:000 Режиссёр о фильме открытия «Западных ворот»: Картина вызывает споры и разный спектр эмоций 29.06.2025, 15:400 Тафтинговый ковер создают на фестивале «Виноград»
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru