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Псковский театр драмы анонсировал премьеры в сезоне 2025-2026

Юбилейный 120-й сезон Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина откроет 26 августа премьерой на основной сцене спектакля режиссера Андрея Гончарова «Битва жизни» по пьесе Нади Толубеевой, созданной по мотивам одноименной повести Чарлза Диккенса, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фотографии: Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина

Также идет работа над спектаклем «Баба Шанель» на малой сцене театра. В работе по пьесе Николая Коляды репетируют самые опытные и маститые актрисы труппы – Галина Шукшанова, Надежда Чепайкина, Нина Семенова, Ирина Смирнова, Валентина Банакова. Ставит спектакль штатный режиссер Псковского театра драмы Александр Суховский.

В день рождения Псковского театра драмы, 17 апреля, когда театру исполнится 120 лет, на большой сцене состоится премьера «Двух капитанов». Как ни удивительно, это первое обращение коллектива к роману Вениамина Каверина за все годы его существования, хотя детство Каверина прошло в Пскове, а его мать Анна Дессон была сотрудницей конторы Псковского театра, как сегодня сказали бы, «работала в отделе продаж». Авторскую инсценировку романа специально для будущего спектакля создала драматург Светлана Баженова. Режиссером спектакля станет главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев, художниками – Никита Сазонов и Мария Пиир.

Накануне Нового года музыкальный репертуар театра пополнит спектакль-концерт в буфете основной сцены под рабочим названием «Мохнатый шмель». Художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев планирует посвятить его музыке советского кинематографа.

И еще один юбилей будет отмечен Псковским театром драмы в следующем сезоне. 120 лет исполнится со дня рождения великого русского абсурдиста Даниила Хармса. Экспериментальный спектакль по его произведениям создаст в Новом зале театра петербургский режиссер Роман Муромцев. Его соавтором станет главный художник коллектива Александр Стройло, чей творческий путь с юности неразрывно связан с Хармсом.

Детский репертуар пополнит спектакль для младших школьников – «Винни-Пух и все-все-все» по пьесе Анастасии Букреевой, фантазии на темы знаменитой книги Алана Александра Милна. Режиссер – Дмитрий Шмаков, недавний выпускник Мастерской Алексея Крикливого в Новосибирске.

А завершится сезон премьерой спектакля для семейного просмотра «Муму» по повести Ивана Тургенева в постановке Александра Суховского на малой сцене театра. «Эта работа, как мы надеемся, привлечет внимание зрителей разных поколений», - уточнили в театре.

В репертуар вернутся спектакль Павла Зобнина «Дядя Ваня» и детский спектакль «Слон и птичка». В декабре Псковский театр драмы проведет первый конкурсный фестиваль бэби-спектаклей «Кроха-фест». Прием заявок на участие в фестивале открыт до 15 сентября.

В сентябре в рамках проекта «Большие гастроли» Псковский театр драмы с программой из шести спектаклей посетит Республику Алтай.