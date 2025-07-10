Псковский театр драмы завершит сезон премьерой спектакля «Битва жизни»

Премьера спектакля Андрея Гончарова «Битва жизни» по пьесе Нади Толубеевой, созданной по мотивам одноименной повести Чарлза Диккенса, состоится на большой сцене Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина 12, 13 и 14 июля. Премьера завершает 119-й творческий сезон Псковского театра драмы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского театра драмы
Написанная в 1846 году новелла великого английского романиста Чарлза Диккенса не входит в число самых популярных его произведений, однако историкам русского театра она хорошо известна. Именно «Битву жизни» (в постановке Николая Горчакова) Третья (Вахтанговская) студия Московского Художественного театра показала в 1924 году Константину Сергеевичу Станиславскому, и спектакль с правками великого режиссера вошел в репертуар МХАТа. В 2008 году «Битву жизни» поставил в своей Студии театрального искусства Сергей Женовач. В 2025 году к этому же материалу в Пскове обратился режиссер Андрей Гончаров, ученик Вениамина Фильштинского, имеющий опыт постановок в ведущих театрах России, в том числе в МХТ им. Чехова. Его спектакль стал первым в истории обращением Псковского театра драмы к творчеству Диккенса.
«Рождественские повести» Диккенса проникнуты духом евангельских заповедей. Мэрьон, догадавшись, что ее старшая сестра Грейс тайно влюблена в ее жениха Элфреда, расстраивает собственную свадьбу и убегает из дома, тем самым уступая своего избранника сестре и совершая христианское самопожертвование. Режиссер Андрей Гончаров переносит коллизию наивно-идеалистической повести в мир то ли современности, то ли близкого будущего. Человечество, отринувшее базовые нравственные законы во имя гордыни, амбициозного себялюбия и материального комфорта, уже не стремится ввысь, к свету. Увы, диккенсовский сюжет в этой невеселой рамке претерпевает прискорбные, но поучительные изменения.
Роль доктора Джедлера исполнит заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, в роли старшей дочери доктора Джедлера Грейс – лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Наталья Петрова, в роли младшей дочери доктора Джедлера Мэрьон – лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Дарья Чураева. Также в спектакле заняты: Камиль Хардин (Элфред), Александр Овчаренко (Майкл Уордн), Максим Плеханов (мистер Сничи), Александр Петровский (мистер Крегс).
Напомним, юбилейный 120-й сезон Псковский театр драмы откроет 26 и 27 августа спектаклем «Битва жизни». Афиши августа и сентября опубликованы на сайте.