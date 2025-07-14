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Трагикомедию по пьесе Флориана Зеллера «Папа» покажут в Пскове 24 сентября

24 сентября в большом концертном зале Псковской областной филармонии пройдет показ трагикомедии по пьесе французского писателя и драматурга Флориана Зеллера «Папа». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филармонии.

Фото: БКЗ Псков

Главному герою пьесы Андрэ 80 лет, когда-то давно он был танцовщиком. Он живет в Париже со своей дочерью Анной и ее мужем Антуаном.

«Или Андрэ был инженером, чья дочь живет в Лондоне со своим новым бойфрендом Пьером? Почему Андрэ все еще в своей пижаме, и никак не может найти свои часы?! Столько странных вещей происходит вокруг и так странно ведут себя все эти люди! Как бы там ни было, Андрэ твердо знает, что он по-прежнему сильный человек, и найдет способ отстаивать свою правоту. В конце концов, он не слабоумный, у него все отлично функционирует... Не так ли?!» - рассказали о спектакле в Псковской областной филармонии.

Начало в 19.00.