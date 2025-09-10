Сцена / Спектакли

Дрампуш проведет обменные гастроли с театром на Таганке

Весной следующего года пройдут обменные гастроли Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина с московским театром на Таганке. Об это в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Подстрочник» рассказал кинорежиссер, художественный руководитель - директор Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев.

«Мы отправимся выступать на сцене театра на Таганке, а также, скорее всего, планируем сыграть на сцене Московского художественного театра», — рассказал Дмитрий Месхиев. Однако он отметил, что театры не смогут провести взаимные гастроли в полном объеме из-за высоких затрат на организацию таких мероприятий.

Ранее псковский театр принимал московские, петербургские и красноярские труппы в рамках Пушкинского театрального фестиваля, но в настоящее время такие мероприятия не проводятся. Гость студии заметил, что основное внимание теперь уделяется обменным гастролям, что позволяет сократить расходы и поддерживать сотрудничество с коллегами.