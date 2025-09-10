Сцена / Спектакли

Псковский театр драмы впервые побывает с гастролями на Алтае

С 25 по 30 сентября состоятся «Большие гастроли» Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина в Горно-Алтайске, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

В рамках направления «Ведущие театры» программы «Большие гастроли» на сцене Национального драматического театра имени П.В. Кучияка пройдут показы спектакля-концерта, посвященного юбилею Победы, «Глядя в небеса…» (режиссер – заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев), спектаклей Н. Гоголя «Ревизор» (режиссер Петр Шерешевский), Б. Шоу «Пигмалион» (режиссер – заслуженный деятель искусств Удмуртской Республики Дамир Салимзянов), А. Пушкина «Метель» (режиссер – Алессандра Джунтини, Италия), бэби-спектаклей П. Вяткина «Большое космическое путешествие» и А. Ловянниковой «Год Жирафа» (режиссер – Александра Ловянникова).

Один из показов спектакля-концерта «Глядя в небеса…» будет благотворительным. На него пригласят защитников Отечества разных поколений.

По словам Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, главная цель Всероссийского гастрольно-концертного плана – познакомить как можно больше жителей страны с творчеством национальных коллективов и театров: «Ежегодно к проекту присоединяются новые участники, и мы безумно рады, что наша творческая семья постоянно растет. Так наши уникальные культурные традиции, музыкальные и театральные школы не только сохраняются, но и обретают новых поклонников по всей России».

В театре отметили, что программа «Большие гастроли» впервые в истории свяжет театры двух этих регионов, Псковской области и Республики Алтай. Псковский театр драмы будет в первый раз гастролировать в Республике Алтай и выступать на сцене Национального театра им. П.В. Кучияка.