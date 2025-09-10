Сцена / Спектакли

В псковском ресторане «Гельдт» показывают спектакль «Романс о любви»

Вечер изысканной кухни, живой музыки и литературы Romans d'amour от «Театра Историй» проводят 19 сентября в ресторане «Гельдт». Вниманию гостей предложен спектакль Театра Историй «Романс о любви», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сегодня в «Гельдте» литературно-музыкальные зарисовки по произведениям Андре Моруа и Ги де Мопассана и живая музыка в исполнении трио (виолончель, аккордеон, скрипка и вокал).

В кулинарной программе паштеты из курицы с уткой и артишоков, равиоли с кроликом; угольная рыба с вареньем из кумквата, муссовое яблоко и другие позиции авторской кухни.