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Выставка костюмов известного художника кино откроется в галерее «ЦЕХ»

26 сентября в 17:00 в галерее «ЦЕХ» при Псковском театре драмы откроется выставка Надежды Васильевой – одного из лучших российских художников по костюмам. На ней будут представлены костюмы к новому российскому кинофильму «Конек-Горбунок», премьера которого намечена на октябрь, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Надежда Васильева работает в кино уже более 35 лет. Свой творческий путь она начала на киностудии «Ленфильм» в 1984 году. Список фильмов, в которых Надежда Васильева участвовала в качестве художника по костюмам или художника-постановщика, насчитывает более тридцати названий, в числе которых большинство фильмов Алексея Балабанова («Про уродов и людей», культовые «Брат» и «Брат-2», «Груз 200» и другие), а также сериалы «Мастер и Маргарита», «Идиот» в постановке Владимира Бортко, «Матильда» Алексея Учителя, кинокартины Дмитрия Месхиева, Натальи Меркуловой, Ренаты Литвиновой и других режиссеров. Надежда Васильева – двукратный лауреат премии кинематографических искусств и наук «Ника».

В кинокартине «Конек-Горбунок» используется более 500 костюмов, 350 из которых – костюмы для массовки, каждый из которых имеет свою изюминку. Материалы для этой масштабной работы собирались Надеждой Васильевой и ее командой буквально «с миру по нитке»: ситец привозили из Китая, лен – из Италии, фурнитуру и экзотические ткани – из Индии. Костюмы отличает обилие вышивки (как машинной, так и ручной), выполненной в разных техниках. Отдельного внимания заслуживают головные уборы – фантазия их создателей поистине не знает границ.

Над костюмами «Конька-Горбунка» Надежда Васильева работала совместно с художником по костюмам Ольгой Михайловой. Ранее Ольга принимала участие в создании костюмов к фильму «Матильда», получив за эту работу, наряду с Надеждой Васильевой, премию «Ника».

Выставка будет открыта для зрителей в течение месяца. Галерея «ЦЕХ» расположена по адресу: ул. Пушкина, 13А. Часы работы: с 16:00 до 19:00. Вход свободный.