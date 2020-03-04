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«Поезд Победы» приедет в Великие Луки 20 февраля

Передвижной музей «Поезд Победы» прибудет в Великие Луки 20 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Это иммерсивная историко-художественная передвижная выставка, посвященная Великой Отечественной войне. Экспозиция поезда представляет собой цельную композицию, состоящую из восьми тематических вагонов. Посетители музея смогут увидеть мирную довоенную жизнь и быт блокадного Ленинграда, страшные сцены из военных окопов, а также «побывают» в военном госпитале, станут свидетелями научных прорывов того времени и радости Победы.

Главная идея проекта – помочь посетителям оказаться на месте участников событий военных лет.

В Псковской области «Поезд Победы» будет открыт для посещения три дня, с 20 по 22 февраля. Побывать в уникальном поезде смогут жители Великих Лук и гости города в возрасте старше 12 лет и только по предварительной регистрации на сайте проекта поездпобеды.рф. Об открытии регистрации планируется сообщить дополнительно. Из-за сложной эпидемиологической обстановки посетителей будут пропускать группами по восемь человек.

Впервые «Поезд Победы» посетил Псковскую область 24 октября 2020 года, но из-за высокого роста заболевания коронавирусной инфекцией в тот период его посетило ограниченное количество псковичей, в основном, студенты.

Для тех, у кого нет возможности посетить «Поезд Поезды», на сайте доступен виртуальный тур в формате 360. Его можно посмотреть в любое удобное время, не выходя из дома.

Организаторами акции выступают министерство науки и высшего образования и ОАО «Российские железные дороги». Авторы экспозиции – историко- художественная группа из Санкт-Петербурга, «Невский баталист». Молодая команда специализируются на трехмерных панорамах, в том числе, событий, связанных с Великой Отечественной войной. Оператор проекта в Псковской области – Театрально-концертная дирекция.

Посещение выставки осуществляется с применением всех мер безопасности.