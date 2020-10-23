Общество

«Поезд Победы» прибыл в Псков

«Поезд Победы» прибыл в город Псков сегодня, 24 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Это единственная в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. В экспозиции используется 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 тач-столов, которые призваны донести в познавательной форме неизбитые факты о войне.

Поезд встретили губернатор области Михаил Ведерников и председатель регионального парламента Александр Котов.

«Проект уникальный, я такого не видел никогда. Здесь очень талантливо и органично воссоздано пространство и обстановка того времени, очень качественное аудиосопровождение, оно не растянуто и в то же время дает полный объем информации. Первый вагон организационный, во второй вагон заходишь и создается такое ощущение (даже в первые минуты теряешься), как будто действительно сидят живые люди. Очень интересно, что лица людей восстановлены по фотографиям тех лет, то есть каждая фигура — прототип человека, который в то время жил и воевал», - поделился впечатлениями глава региона и добавил, что даже почувствовал запах военной одежды.

«Мир меняется и нашим детям, современным школьникам тяжело сфокусироваться на обычных традиционных и статичных выставках. А здесь все-таки есть динамика, мультимедийное сопровождение, полное погружение, - отметил Михаил Ведерников. - Очень хороший проект, нам очень жаль, что прибытие поезда совпало с высоким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией».

В этот раз псковские школьники смогут посетить «Поезд Победы» ограниченными группами, а когда закончится пандемия, планируется договориться о повторном визите. «Я очень хочу, чтобы каждый школьник Псковской области прошел через это, посмотрел и запомнил на всю жизнь», - заключил губернатор.

«Впечатления удивительные, - согласился Александр Котов. - Такое ощущение, что оказался в том времени и окунулся в ту атмосферу, переживаешь все то, что переживали они в те далекие времена. Очень наглядно, здорово, много информации, которую можно дополнительно узнать, здесь есть такие тонкости, нюансы, которые позволяют раскрыть всю глубину, весь весь трагизм тех событий. Мне кажется, что это очень полезная выставка для наших молодых ребят, для тех, кто интересуется историей, для тех, кто собирает информацию, связанную с памятью наших героев».

Организаторами акции выступают Министерство науки и высшего образования и ОАО «Российские железные дороги». Авторы экспозиции – историко-художественная группа из Санкт-Петербурга, «Невский баталист». Молодая команда специализируются на трехмерных панорамах, в том числе, событий, связанных с Великой Отечественной войной.

Маршрут движения состава разделен на две части. Первая его часть пролегает по линии фронта, вторая (после небольшого технического обслуживания) - о транссибирской магистрали на Дальний Восток. Обратно состав вернется уже в начале следующего года.

Посещение выставки возможно только с соблюдением всех мер безопасности. На входе посетителям выдаются маски и перчатки, осуществляется замер температуры тела. Там же расположены бесконтактные санитайзеры для дезинфекции рук. Кроме того, в каждом вагоне по рекомендации Роспотребнадзора установлены специальные рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

Организаторы также просят обратить внимание на возрастной ценз выставки - 12+. Дело в том, что некоторые сцены выглядят очень натуралистично, и, чтобы избежать влияния на неокрепшую детскую психику, было принято такое решение.

Проект «Поезд Победы», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, станет завершающим мероприятием Года памяти и славы 2020. Основная задача – связать события прошлого с настоящим, донести ключевые ценности победы и сохранить общую историческую память: героизм людей, подвиги предков, гордость за страну, уважение к истории прошлого.