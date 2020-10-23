Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Семейная связь
Инвестиции в период COVID-19
Телефон прямого эфира 56-73-72
НУЖНЫЕ ЛЮДИ
Цифровая пятилетка в Псковской области
Выиграй авиабилеты в Калининград
спастись от косолапого
Сфера ЖКХ, ремонт дорог и вывоз мусора в Псковском районе
 
 
 
ещё Общество 23.10.2020 14:076 Более 300 пациентов с коронавирусом госпитализированы в Псковской области 24.10.2020 13:340 «Поезд Победы» прибыл в Псков 24.10.2020 13:221 Псковские единороссы помогли благоустроить двор на Рижском проспекте 24.10.2020 12:385 Пикет против дистанционного образования состоялся в Пскове 24.10.2020 09:3913 110 случаев коронавируса выявлено в Псковской области за сутки 24.10.2020 09:134 В Роспотребнадзоре рассказали, когда заболеваемость COVID-19 может пойти на спад
 
 
 
Самое популярное 19.10.2020 07:179 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области 19.10.2020 22:1017 Очаг коронавируса вспыхнул в Псковском гуманитарном лицее 21.10.2020 22:526 Очаги коронавируса выявлены в двух медучреждениях Псковской области 19.10.2020 08:174 Два массовых ДТП произошло на мостах имени 50-летия Октября и Александра Невского 19.10.2020 11:009 Телеведущая Елена Малышева назвала причину недомогания великолукских школьников
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Поезд Победы» прибыл в Псков

24.10.2020 13:34|ПсковКомментариев: 0

«Поезд Победы» прибыл в город Псков сегодня, 24 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Это единственная в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. В экспозиции используется 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 тач-столов, которые призваны донести в познавательной форме неизбитые факты о войне.

Поезд встретили губернатор области Михаил Ведерников и председатель регионального парламента Александр Котов. 

«Проект уникальный, я такого не видел никогда. Здесь очень талантливо и органично воссоздано пространство и обстановка того времени, очень качественное аудиосопровождение, оно не растянуто и в то же время дает полный объем информации. Первый вагон организационный, во второй вагон заходишь и создается такое ощущение (даже в первые минуты теряешься), как будто действительно сидят живые люди. Очень интересно, что лица людей восстановлены по фотографиям тех лет, то есть каждая фигура — прототип человека, который в то время жил и воевал», - поделился впечатлениями глава региона и добавил, что даже почувствовал запах военной одежды.

«Мир меняется и нашим детям, современным школьникам тяжело сфокусироваться на обычных традиционных и статичных выставках. А здесь все-таки есть динамика, мультимедийное сопровождение, полное погружение, - отметил Михаил Ведерников. - Очень хороший проект, нам очень жаль, что прибытие поезда совпало с высоким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией».

В этот раз псковские школьники смогут посетить «Поезд Победы» ограниченными группами, а когда закончится пандемия, планируется договориться о повторном визите. «Я очень хочу, чтобы каждый школьник Псковской области прошел через это, посмотрел и запомнил на всю жизнь», - заключил губернатор.

«Впечатления удивительные, - согласился Александр Котов. - Такое ощущение, что оказался в том времени и окунулся в ту атмосферу, переживаешь все то, что переживали они в те далекие времена. Очень наглядно, здорово, много информации, которую можно дополнительно узнать, здесь есть такие тонкости, нюансы, которые позволяют раскрыть всю глубину, весь весь трагизм тех событий. Мне кажется, что это очень полезная выставка для наших молодых ребят, для тех, кто интересуется историей, для тех, кто собирает информацию, связанную с памятью наших героев».

Организаторами акции выступают Министерство науки и высшего образования и ОАО «Российские железные дороги». Авторы экспозиции – историко-художественная группа из Санкт-Петербурга, «Невский баталист». Молодая команда специализируются на трехмерных панорамах, в том числе, событий, связанных с Великой Отечественной войной.

Маршрут движения состава разделен на две части. Первая его часть пролегает по линии фронта, вторая (после небольшого технического обслуживания) - о транссибирской магистрали на Дальний Восток. Обратно состав вернется уже в начале следующего года.

Посещение выставки возможно только с соблюдением всех мер безопасности. На входе посетителям выдаются маски и перчатки, осуществляется замер температуры тела. Там же расположены бесконтактные санитайзеры для дезинфекции рук. Кроме того, в каждом вагоне по рекомендации Роспотребнадзора установлены специальные рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

Организаторы также просят обратить внимание на возрастной ценз выставки - 12+. Дело в том, что некоторые сцены выглядят очень натуралистично, и, чтобы избежать влияния на неокрепшую детскую психику, было принято такое решение.

Проект «Поезд Победы», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, станет завершающим мероприятием Года памяти и славы 2020. Основная задача – связать события прошлого с настоящим, донести ключевые ценности победы и сохранить общую историческую память: героизм людей, подвиги предков, гордость за страну, уважение к истории прошлого.

Теги: #Историческая память #75 лет Победы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к призыву сообщать в полицию о нарушителях масочного режима?
В опросе приняло участие 578 человек
24.10.2020, 13:590 Спектакль «Соседи» в псковском театре перенесли из-за болезни актера 24.10.2020, 13:340 «Поезд Победы» прибыл в Псков 24.10.2020, 13:240 Пожилой петербуржец совершил ДТП в Псковском районе 24.10.2020, 13:221 Псковские единороссы помогли благоустроить двор на Рижском проспекте
24.10.2020, 13:180 Три человека получили травмы в ДТП на дороге Великие Луки - Невель 24.10.2020, 13:000 Пропавшего прошлой весной мужчину продолжают искать в Пскове 24.10.2020, 12:385 Пикет против дистанционного образования состоялся в Пскове 24.10.2020, 12:220 Завершилось выдвижение кандидатов на выборы в Собрание Печорского района
24.10.2020, 12:030 Митинг в честь годовщины Октябрьской революции пройдет в Пскове 24.10.2020, 11:430 Мастера воркаута провели занятие для юных псковичей 24.10.2020, 11:261 Оперштаб исключил идею закрытия границ России из-за пандемии 24.10.2020, 11:040 Чемпионат Псковской области по хоккею стартует 24 октября
24.10.2020, 10:440 Графский дом в Волышово обретет временную кровлю в ближайшем будущем 24.10.2020, 10:210 В Великих Луках модернизируют систему уличного освещения 24.10.2020, 10:0011 Сегодня исполняется пять лет архиерейской хиротонии митрополита Тихона 24.10.2020, 09:3913 110 случаев коронавируса выявлено в Псковской области за сутки
24.10.2020, 09:200 Чистая выгода: акции осени от «Стройбазы на Алмазной» 24.10.2020, 09:134 В Роспотребнадзоре рассказали, когда заболеваемость COVID-19 может пойти на спад 23.10.2020, 22:570 В Бежаницком районе выявлены нарушения при вакцинации детей 23.10.2020, 22:370 Псковские школьники участвуют во Всеросийском конкурсе «Большая перемена»
23.10.2020, 22:271 Древлехранитель Псковской епархии принял участие в конференции, посвященной объектам культурного наследия 23.10.2020, 22:2510 Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время 23.10.2020, 22:002 Минпросвещения не планирует полностью переводить школы на «дистанционку» 23.10.2020, 21:381 «Липовый» следователь с ружьем и 80 млн рублей задержан за рулем «Мерседеса»
23.10.2020, 21:141 Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills хотят сделать обязательным 23.10.2020, 20:520 Иностранцам напомнили о мерах по урегулированию их правового положения в РФ в связи с COVID-19 23.10.2020, 20:354 Глава ВОЗ предрек очень тяжелые месяцы пандемии 23.10.2020, 20:210 Росгвардия напоминает псковичам о переносе сроков продления лицензий
23.10.2020, 19:483 Мужчину в черном продолжает искать великолукская полиция 23.10.2020, 19:310 «Акценты» Донецкого: Пуля вместо маски, «эффект Турчака» и унылый Псков 23.10.2020, 19:240 Михаил Ведерников предложил увеличить субсидии дотационным регионам на создание ФОКОТов 23.10.2020, 19:160 Состоялась встреча новых участников стипендиального проекта Детского фонда
23.10.2020, 19:094 О развитии спорта в Псковской области рассказал Михаил Ведерников на совещании полпреда 23.10.2020, 19:013 Псковстату требуются два холодильника при подготовке к переписи населения 23.10.2020, 18:520 Невельские волонтеры оцифровали 127 связанных с войной памятных мест 23.10.2020, 18:380 Минздрав пообещал, что вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной
23.10.2020, 18:280 «Точка опоры» появилась в краеведческом музее Великих Лук 23.10.2020, 18:140 Более 3 млн рублей выделено псковским предприятиям на возмещение затрат по оплате труда инвалидов 23.10.2020, 18:050 Пскович дважды продал один и тот же набор колес для автомобиля 23.10.2020, 18:000 Режим работы пунктов пропуска Эстонии и Латвии изменится с 25 октября
23.10.2020, 17:520 Министерство-кэп и его бесполезные усилия 23.10.2020, 17:477 Система отопления в доме №21 на улице Гражданской в Пскове заработает к выходным 23.10.2020, 17:440 Себежский районный суд отклонил иск о признании выборов главы муниципалитета незаконными 23.10.2020, 17:4110 Плодовые деревья высадили в псковском сквере «Кораблик»
23.10.2020, 17:280 Народная общага 23.10.2020, 17:220 В Кунье размыло дорогу к одной из контейнерных площадок 23.10.2020, 17:000 Псковичей осудили за кражу оставленного без присмотра квадроцикла 23.10.2020, 16:431 Владимир Никитин прокомментировал перемены в Псковском обкоме КПРФ
23.10.2020, 16:420 Ассоциация управляющих организаций и предприятий ЖКХ создана в Псковской области 23.10.2020, 16:415 Дмитрий Быстров раскритиковал «диванных» специалистов 23.10.2020, 16:380 Щиты со статистикой ДТП устанавливают на дорогах Псковской области 23.10.2020, 16:300 Private Banking ВТБ нарастил объем активов под управлением на четверть
23.10.2020, 16:270 Псковский форум работающей молодежи может стать ежегодным 23.10.2020, 16:261 Командировка спасла собственницу «БМВ» от штрафа за парковку на месте инвалида в Пскове 23.10.2020, 16:220 Пскович предстанет перед судом за угон мотоцикла 23.10.2020, 16:134 Александр Козловский озвучил задачи псковских единороссов на выборах-2021
23.10.2020, 16:100 Винтажных кукол попытался провезти иностранец через границу в Себежском районе 23.10.2020, 16:071 Псковский городской суд изменил режим работы 23.10.2020, 16:030 Нарушитель заплатит более 5 млн рублей за незаконный провоз лесоматериалов в Пыталовском районе 23.10.2020, 16:010 Грозы ожидаются в Псковской области в ближайшие часы
23.10.2020, 15:540 Спикеры заксобраний СЗФО договорились о дистанционной межпарламентской работе 23.10.2020, 15:510 Финалистки конкурса «Мисс Псков» занялись рекламой обуви 23.10.2020, 15:428 В Псковской области общепиту запретили обслуживать посетителей ночью 23.10.2020, 15:360 Тройное ДТП и наезд на дерево спровоцировал водитель в Пскове
23.10.2020, 15:335 Дети. Школа. Карантин 23.10.2020, 15:150 Трактор за 24 тысячи евро подарили Красногородской коррекционной школе 23.10.2020, 15:110 Русло реки Великой планируют расчистить в Острове 23.10.2020, 15:080 Под Невелем ВАЗ врезался в столкнувшиеся «Мазду» и автобус, пострадали трое
23.10.2020, 15:040 Ольга Евстигнеева: Перехода на карту «Мир» для получения выплат бояться не нужно 23.10.2020, 14:590 ВТБ выдал электронные банковские гарантии KGK Group 23.10.2020, 14:511 Дмитрий Быстров назвал актуальную проблему улиц в Острове 23.10.2020, 14:490 Пикет против закрытия инфекционного отделения в Невеле пройдет 31 октября
23.10.2020, 14:470 Небольшой дождь ожидается в Псковской области в субботу 23.10.2020, 14:390 Подведены итоги первого этапа конкурса «Причудский пирог» 23.10.2020, 14:150 «Собственной персоной» с Дмитрием Быстровым. ВИДЕО 23.10.2020, 14:140 Эффективность использования потенциала исторических поселений обсудят в областном Собрании
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.