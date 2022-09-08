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Выставка пейзажей туманного Петербурга продолжает работу в Пскове

Выставка «Это было плаванье сквозь туман…» продолжает работу в псковской галерее «Цех». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина..

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

«Приглашаем вас прогуляться по туманному Петербургу и заглянуть на венецианский карнавал – в галерее "Цех" работает выставка Сергея Бакина. Мглистые пейзажи Северной столицы и синее небо Марселя, пылающая осень и белоснежная зима, вагон метро и театральные подмостки – все это в картинах петербургского художника», - пригласили псковичей на выставку в театре.

Выставка «Это было плаванье сквозь туман…» будет работать до 23 ноября.

Галерея «Цех» работает ежедневно с 12:00 до 19:00 часов. Вход свободный.