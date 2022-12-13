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Выставка «Камень. Дерево. Бумага» откроется в псковской галерее «Цех»

Выставка «Камень. Дерево. Бумага» откроется в псковской галерее «Цех» 2 февраля. Об этом сообщается в группе «Псковский Монмартр» в социальной сети «ВКонтакте».

«На афише обозначены лишь материалы, в которых работают авторы - Алла Павлусенко, Сергей Михайлов и Дмитрий Яблочкин - и ни слова о теме. Миниатюрные иконы на камне в сложнейшей технике пишет Алла Павлусенко. Иконографические сюжеты в технике маховой резьбы (то есть, резьбы быстрой, без предварительных эскизов, при которой любое изделие режется ножом "с маху", сразу начисто, быстро, точно) воплощает в дереве Сергей Михайлов. И, наконец, мы добрались до бумаги: художник Дмитрий Яблочкин представит офорт, литографию и монотипию», - говорится в сообщении.

Открытие выставки состоится в 18:00. Вход свободный. Адрес галереи «Цех»: улица Пушкина, 13.