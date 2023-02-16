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Выставка живописи петербургского художника откроется в Пскове 13 марта

Выставка живописи петербургского художника Виктора Сиренко «Просто об обычном» откроется в большом выставочном пространстве Дома офицеров в Пскове 13 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: псковский Дом офицеров

«Петербургского художника Сиренко наш город давно знает и любит - невозможно сосчитать, а тем более, перечислить количество местных проектов с его активным участием. Наш художник - натура чуткая и широкая, об отзывчивости и добросердечии Виктора пора начинать слагать легенды. Но если говорить серьёзно, то нам очень хотелось бы, наконец, приблизить творчество этого художника к более широким кругам псковских почитателей изобразительного искусства. Почему бы не воспользоваться любезностью автора и не познакомить Псков с "умной живописью истинного чувства" - именно так отозвался о творчестве Виктора Сиренко художественный критик Флор Лавров», - предложили в Доме офицеров.

Сам художник говорит: «Творчество - есть любовь, ему отдаёшься полностью, без условий».

Выставка откроется в 18.00.

Возрастная категория 6+