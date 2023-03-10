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Выставка графики из архива протоиерея Георгия Ушакова откроется в Пскове

Выставка графики из архива протоиерея Георгия Ушакова (1937-2021) «И вечность всего касается цветом…» откроется в галерее «Цех» в Пскове 12 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Изображения предоставлены пресс-службой Псковского академического театра драмы А. С. Пушкина

Экспозиция объединит более 100 графических произведений, выполненных в разных техниках: карандашный рисунок, акварель, гуашь, офорт, линогравюра.

Зрители впервые увидят многие рисунки, созданные художником в разные годы жизни, начиная со студенческих лет. Это и портретные натурные зарисовки (среди портретируемых – старец Николай Гурьянов, архимандрит Иоанн (Крестьянкин), иеромонах Рафаил (Огородников), писатель Валентин Яковлевич Курбатов и другие), и виды Петербурга, и пейзажная графика, созданная по впечатлениям от путешествий в разные страны, и сюжеты из жизни, и евангельские истории.

Как отметили в драмтеатре, Юрий Ушаков родился в творческой интеллигентной семье, принадлежащей к славному роду. Он потомок двух святых – преподобного Феодора Санаксарского (Ивана Ушакова) и адмирала Российского флота Федора Ушакова. Дед художника, Василий Ушаков, был главным архитектором города Старая Русса, отец, Василий Ушаков, - известный художник и архитектор, преподаватель ЛИСИ, мать, Нина Павловна (Трунн), - оперная певица, актриса театра и художник по фарфору.

Художественное образование Юрий Ушаков получил в Ленинградском Высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной на факультете керамики и художественной обработки стекла, затем преподавал в ЛИСИ, в художественном фонде рельефной скульптуры и долгое время - в детской художественной школе № 6 Фрунзенского района города Ленинграда.

Со временем духовный поиск привел его в Псковский монастырь, где он подолгу жил и трудился, а в 1977 году, в возрасте 40 лет, был рукоположен в сан дьякона, а потом – священника. Много лет, до самой кончины, отец Георгий служил настоятелем церкви Архангела Михаила в деревне Мельницы Псковского района.

Творческое становление художника Юрия Ушакова состоялось благодаря общению с художниками ленинградского авангарда – Владимиром Стерлиговым, Татьяной Глебовой, Анной Лепорской, Павлом Басмановым, Георгием Трауготом. Влияние философии и творческого метода художников «стерлиговского круга» заметно во многих работах Ушакова. В основе этого метода – создание энергетически напряженного межпредметного пространства картины, отражающего целостность бытия, слияние материального и духовного начала.

«Форма видимого образуется невидимыми линиями и путями Божественного света», – писал философ и богослов Павел Флоренский. «Все происходит в толще мирового цвета. И вечность всего касается цветом», – соглашается с ним художник Владимир Стерлигов, утверждая одухотворенность формы, отраженной в цвете.

«В художественном творчестве отец Георгий Ушаков выявляет символический образ бытия, органично сочетая профессионализм в построении композиции и детское удивление неизреченной красотой природы, сотворенной Творцом. Как священник на исповеди, являясь посредником между Богом и человеком, он оказался посредником и в изобразительном искусстве, прозревая символы гармонии – как в окружающем мире, так и в мире духовном», – добавили в пресс-службе театра.

Открытие выставки пройдет 12 марта в 18:00. Выставка будет работать в ежедневном режиме до 9 апреля. Галерея «Цех» находится по адресу: улица Пушкина, 13А. Вход свободный.