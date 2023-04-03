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Выставка псковского художника Владимира Бердышева откроется в галерее «Цех»

Выставка известного псковского художника Владимира Бердышева откроется в галерее «Цех». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина.

Владимир Бердышев родился в городе Кургане. Осознание своего призвания пришло к художнику еще в годы учебы в художественной школе №1. Окончил Уральское училище прикладных искусств в Нижнем Тагиле. В 1982 году поступил в Ивановский текстильный институт.

Впервые посетил Псков, еще будучи ленинградским студентом, а в 1988 приехал сюда по распределению. Работал в художественном фонде Союза художников, в детской художественной школе, а с 1999 года - в Псковском государственном университете. В 2009 году в университете открылась кафедра дизайна, основателем которой с полным правом можно назвать Владимира Бердышева.

Член Союза художников России с 1993 года, член правления псковского регионального отделения СХ. Один из учредителей Псковского регионального общественного движения «ПсковАрт». Работал в самых разнообразных техниках: живопись, графика, монументальное искусство, иконопись, гобелен, батик, резьба по дереву, керамика, книжная иллюстрация.

«Живопись Владимира Бердышева необычайно поэтична. Монументальность темы в сочетании с декоративностью формы создает объемное и многоуровневое впечатление у зрителя. Земной мир воспринимается как бы со стороны, из точки, находящейся за его пределами. В поэзии этот жанр мог бы называться элегией. К жанру элегии можно отнести и ранее стихотворение Бродского. Характерным признаком такой поэтической формы являются повторы, постоянное возвращение к одной», – рассказали о творчестве художника в театре.

Открытие выставки «Деревянные берега» состоится 21 апреля в 18:00. Выставка будет работать до 21 мая.