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Сцена / Выставки

Экскурсия с сурдопереводом прошла в псковской галерее «Цех»

18.05.2023 17:32|ПсковКомментариев: 0

Псковское отделение Всероссийского общества глухих посетило выставку Владимира Бердышева в театральной галерее «Цех» в Пскове. Экскурсию провел член семьи Бердышевых Григорий Лютый, который рассказал историю создания художником некоторых работ, подробно описал техники работы (горячий батик, эстамп, офорт), ответил на вопросы гостей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

«Коллектив общества глухих очень любит посещать выставки. Члены общества интересуются работами многих художников. Сегодня они посетили выставку галереи “Цех” замечательного художника Владимира Бердышева, желающих прийти оказалось очень много. Мы любим посещать галерею “Цех” и благодарны, что нам всегда идут навстречу. Спасибо за замечательную выставку и теплый прием!» – оставили театру отзыв.

«Деревянные берега», действительно, не первая выставка, которую посетил коллектив псковского отделения общества глухих. Ранее иконописец Алла Павлусенко провела экскурсию с сопровождением сурдопереводчика по выставке «Камень. Дерево. Бумага», отметили в театре. 

Экспозиция «Деревянные берега» продолжает свою работу до 21 мая.

 

В галерее «Цех» представлены произведения художника в разных техниках (живопись, графика, батик, смешанная техника, иначе говоря, эксперимент), картины разных лет. Многообразие тем, сюжетов, цветов, жанров, соединяясь в одном выставочном пространстве, позволяют зрителю составить представление о личности, творчестве, образе мыслей Владимира Бердышева, добавили в театре. 

Теги: #театр #галерея «Цех» #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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