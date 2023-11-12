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На стенде Псковской области в рамках выставки-форума «Россия» пройдет День профориентации

На стенде Псковской области, который работает в рамках международной выставки-форума «Россия», 19 декабря пройдет День профориентации для всех посетителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства региона

В преддверии Дня Псковской области региональный комитет по труду и занятости, Молодежный кадровый центр и Кадровый центр Пскова организуют обширную программу, которая заинтересует любого посетителя выставки. Всех ждут увлекательные квизы на знание профессий известных персонажей фильмов, интересные игры на профориентацию «Мир профессий будущего», карточки с предсказаниями, профориентационные тестирования и многое другое.

Уникальность Дня профориентации состоит в нетипичном подходе специалистов службы занятости к участникам мероприятия - это открытость перед аудиторией и желание показать свою работу с иной стороны.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по инициативе Президента России Владимира Путина. Масштабное событие стартовало в Москве 4 ноября и завершится 12 апреля. Региональные экспозиции призваны продемонстрировать достижения, традиции и культуру, туристическую привлекательность, молодежные стартапы и общественные пространства, уникальные региональные продукты.