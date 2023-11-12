Сцена / Выставки

На выставке-форуме «Россия» пройдут Дни заповедных территорий

В День заповедников и национальных парков, 11 января, в павильоне Минприроды России «Природоград» на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ начнутся Дни заповедных территорий. До 28 января можно будет выбрать имена зубру, лошади Пржевальского и узнать про других редких животных, сообщает пресс-служба Росзаповедцентра Минприроды России.

«Настолько масштабное событие, как Международная выставка-форум "Россия", просто не могло обойтись без особого представления заповедной системы России, поскольку именно в границах особо охраняемых природных территорий сохраняются самые удивительные природные богатства нашей страны, а сотрудники заповедников и национальных парков - образец настоящего профессионализма и преданного служения своей Родине. Ждем всех в павильоне "Природоград" с 11 по 28 января, будет интересно», - цитирует ТАСС руководителя Росзаповедцентра Минприроды России Дарью Мацук.

Главные мероприятия пройдут на ВДНХ 11 января в честь Всероссийского дня заповедников и национальных парков. С 11 по 21 января все желающие смогут предложить имя для зубренка, который первым в 2024 году родится в Центральном зубровом питомнике Приокско-Террасного заповедника в Московской области. А 21 января - в День зубра - экспертами будет выбрано наиболее интересное и оригинальное имя в соответствии с условиями конкурса и определен победитель.

Затем 12 января, в День озера Байкал, участники смогут погрузиться в тайны самого глубокого озера на планете. 14 января, в День арктических территорий узнать, что берут с собой в экспедиции покорители Арктики. В День Тихого океана, 16 января, гости павильона смогут прикоснуться к настоящим усам кита. В День Северного Кавказа, 17 января, можно научиться танцевать народные танцы горцев. В День водно-болотных угодий 18 января увидеть, как устроено болото. В День амурского тигра, 19 января, и День снежного барса, 20 января, посетители «Природограда» познакомятся поближе с редкими дикими кошками.