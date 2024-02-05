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Псковская полиция приглашает на экскурсии в свой музей

УМВД России по Псковской области приглашает посетить музейную экспозицию истории органов внутренних дел Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Ранее экспозиция называлась музеем истории Псковской милиции. Музей создавался на добровольных началах в 1988 году по инициативе коллегии управления внутренних дел и Совета ветеранов органов внутренних дел.

Экспозицию составляют более тысячи экспонатов, в числе которых – фотографии сотрудников органов внутренних дел, их форменное обмундирование, правительственные награды, ордена и медали, знаки отличия, оружие, документальные, фотоматериалы, трудовые и боевые реликвии, предметы, рассказывающие об организации борьбы с преступностью и правонарушениями на территории области, о безупречности и отваге при защите интересов государства и безопасности граждан. За каждым экспонатом – человеческие судьбы, яркие страницы борьбы с преступностью.

«В стенах исторической экспозиции до настоящего времени бережно сохраняется память о людях, защищавших закон и порядок на псковской земле в разные годы и эпохи, по крупицам собираются в фонд исторические материалы и предметы, связанные с историей правоохранительных органов, деятельностью сотрудников, всех тех, кто сейчас стоит на страже закона и порядка», - добавили в пресс-службе ведомства.

Музей находится по адресу: город Псков, Инженерная, 96. Экскурсии проходят бесплатно для всех желающих. Узнать подробности и записаться можно по телефону 8(8112)593575 или 8(8112)593559.