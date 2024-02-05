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Сцена / Выставки

Псковский коллекционер выставил на всеобщее обозрение свое собрание французских кроков

14.09.2024 16:17|ПсковКомментариев: 0

В Центральной городской библиотеке Пскова (библиотеке на Конной) по проекту «Коллекция» открылась выставка французских текстильных рисунков начала XX века из частного собрания псковского художника Сергея Семенова.

В экспозиции представлено 20 графических листов, которые Сергей Семёнов приобрёл в восьмидесятых годах прошлого века в городе Иваново, когда там закрывались текстильные фабрики, а их фонды разбазаривались. Это так называемые «кроки» (от французского croquis, croquer – «чертить, быстро рисовать») – созданные профессиональными художниками гуашью на бумаге эскизы для тканых орнаментов.

Сергей Семенов – заядлый коллекционер с 14 лет, когда он копил деньги на мопед, но вместо этого купил по случаю старинную палехскую икону, которая до сих пор хранится у него дома.

Хозяин коллекции рассказал, что сто лет назад за каждый крок художнику платили от 30 до 50 рублей золотом, а на создание одного эскиза могло уходить до полугода. Бывало, что художника на целый день запирали в мастерской на ключ, а выпускали только вечером, чтобы никто посторонний не мог проникнуть к нему и своровать идею нового текстильного узора.

Интерес к текстильному дизайну у известного псковского живописца возник не просто так. Дело в том, что Сергей Семёнов, как и Слава Зайцев, например, окончил Ивановский текстильный институт и когда-то тоже создавал такие кроки, разрабатывая до тридцати цветовых решений для каждого узора. Но поскольку случилось это уже на исходе Советского Союза, когда отечественная текстильная промышленность приказала долго жить, то ему пришлось искать работу не по специальности и он неожиданно для самого себя стал главным художником Псковского театра кукол.

Поэтому на открытии выставки Сергей Семёнов с болью рассказывал о том, как много в Иванове было замечательных текстильных фабрик, которые теперь превратились в огромные торговые комплексы. По его словам, все до одного английские станки начала века были в 90-е годы проданы на металлолом, а богатейшее художественное наследие ивановских текстильщиков осело вот в таких чудом сохранённых коллекциях, как у него.

Собравшиеся в библиотеке на Конной в свою очередь вспоминали про псковское льняное производство и тоже задавались вопросом, возможно ли возродить эту некогда очень успешную отечественную индустрию. Кроме того, они расспрашивали Сергея Семёнова про технологии нанесения рисунка на ткань и вытравливания узоров кислотами, а также

узнали, из-за чего на тканях образуются катышки и почему импортное шерстяное полотно было приятнее на ощупь (оказывается, иностранные текстильщики его подстригали, а наши производители так не заморачивались и ткань поэтому получалась «сопливой»).

Сергей Семёнов также рассказал, как во время учёбы к нему в Иваново приезжала его псковская мама и как она замерла от восхищения, когда он привёл её в магазин ивановских тканей.

Полюбоваться на остатки этой роскоши посетители библиотеки на Конной смогут до 10 октября. А для книжной выставки, которую библиотекари организовали по такому поводу в читальном зале, Сергей Семёнов даже принёс из дома редчайшее издание каталога советского агитационного текстиля (с узорами из тракторов, гербов и заводских труб).

Теги: #выставка
Источник: Псковская Лента Новостей
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