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«Кристаллизация сознания»: выставка художника Александра Вихрова откроется в Пскове

В Центральной городской библиотеке Пскова 31 января в 17:00 состоится открытие выставки живописи художника Александра Вихрова «Условия кристаллизации», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

В экспозиции представят около 40 работ – пейзажи Тюмени, Владимира, Пскова и деревни Боярщина Псковского района, где располагается мастерская художника. Также представят несколько натюрмортов.

«Живопись даёт мне возможность ухватить маленький кусочек мимолётных мыслей, которые проносятся в моей голове. Поэтому живопись – это открытая система. Для меня она развивается в миксе движения и пространственных отношений, а затем материализуется, приходя извне и приземляясь на определённое место – будь то на какой-то поверхности на открытом воздухе или на натянутом холсте, или на материалах, которые я нашел и выбрал в конкретной ситуации, а потом происходит некая кристаллизация сознания», - пояснил художник.

Выставка будет работать до 24 февраля.

Александр Вихров родился в 1966 году в Пскове. В 1988 году поступил в Днепропетровский академический театр оперы и балета на должность художника-декоратора. Этот театр для Александра Вихрова стал и художественным институтом и производственной мастерской, благодаря которым он приобрел творческую среду, опыт и практику. В 1994 году Александр Вихров вернулся в Псков, устроился художником-декоратором в Академический театр драмы имени Пушкина. В 1998 году вместе с женой, художницей Ольгой Окуневой, они уехали в Грецию. Около двух лет они сотрудничали с отелем Holidays in Evia в качестве художников-постановщиков ночного театра анимации. В Европе Александр Вихров много занимался живописью, работал над декорациями для кино, телевидения и перформансов, сотрудничал с греческими театрами, участвовал в выставках.

В настоящее время Александр Вихров живет и работает в Пскове.