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«Гармония диссонанса» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Начинающие художники представили свое творчество на выставке «Гармония диссонанса», которая открылась в Пскове 12 марта.

На выставке представили свыше пятидесяти работ, выполненных в различных техниках. Гостей ждало музыкальное сопровождение с песнями от «Клуба не очень анонимных поэтов», а также фуршет «Разговоры об искусстве». Экспозиция включает в себя разнообразные медиумы: от классических (живопись, графика, скульптура) до актуальных (инсталляции, видео-арт, смешанные техники). Выставка будет работать до 7 апреля.

Подробнее о «Гармонии диссонанса» - в фоторепортаже Анны Тягуновой.