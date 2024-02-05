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Фотовыставка «Иди живи!» откроется 17 апреля в псковской библиотеке на улице Конной

Фотовыставка работ студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова «Иди живи!» откроется в Центральной городской библиотеке на улице Конной 17 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Выставка «Иди живи!» создана в рамках библиотечного просветительского проекта «Независимые люди», который является частью муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Пскова.

Фото: Центральная городская библиотека

«Будущие фотографы (пока все они – студенты второго курса колледжа, специализация "Фото- и видеотворчество") под руководством своего куратора Андрея Иванова решали сложную задачу: рассказать посредством своих работ о смыслах, которые наполняют жизнь молодого человека и позволяют сделать едва начавшийся жизненный путь интересным, широким, свободным. В экспозиции будут представлены 25 работ, наполненных удивительной жизненной энергией, радостью, верой в счастье. Юные фотохудожники зовут всех вне зависимости от возраста творить, думать, удивлять, мечтать, побеждать», - добавили в библиотеке.