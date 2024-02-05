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Выставка «ПсковАРТ – нам 20 лет» откроется 23 апреля в «Доме на набережной»

Выставка «ПсковАРТ – нам 20 лет», посвященная двадцатилетнему юбилею создания движения, откроется в галерее «Дом на набережной» в Пскове 23 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении художников.

Фотографии: «ПсковАРТ»

Псковское региональное общественное движение «ПсковАРТ» было образовано в 2005 году. Оно объединило псковских художников, чьи творческие мастерские расположены в Доме купца Сафьянщикова по адресу: город Псков, улица Советская набережная, дом №9.

Дом Сафьянщикова художники занимают с 1986 года, что, как подчеркнули представители движения, спасло памятник архитектуры регионального значения от неминуемого разрушения. Дом в стиле русской эклектики второй половины XIX века превратился в место неформальной творческой жизни города Пскова.

В настоящее время Дом Сафьянщикова включен в государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Сегодня в помещениях размещаются творческие мастерские 15 художников, мастерская авторской керамики, галерея современного искусства «Дом на набережной», где члены «ПсковАРТа» осуществляют разнообразные выставочные проекты – от местных до международных. В подвальном помещении находится мастерская «Школа кузнецов».

В 2024 году на первом этаже дома была открыта комната купеческого быта «Сафьянщиковы».

Движение «ПсковАРТ» активно развивает псковское изобразительное искусство, художники работают в различных направлениях современного искусства. Они часто обращаются к традиционному пейзажу, исследуя псковскую историю, изображая псковскую природу и городские ландшафты. Однако приоритетное направление отдают инновационным направлениям в искусстве: например, треш-арту – превращению переработанных материалов в произведения искусства; мультидисциплинарному искусству, произведения которого включают в себя элементы живописи, скульптуры, интерактивных технологий, рассказали представители.

«ПсковАРТ» поддерживает современное кузнечное дело и наивное искусство.

С 2008 года «ПсковАрт» сотрудничает с Музеем нонконформистского искусства, арт-центром «Пушкинская-10» (город Санкт-Петербург). В большом зале музея «ПсковАРТ» показывал персональные выставки художников – членов движения: Анатолия Жбанова, Владимира Бердышева, Эдуарда Шарипова, Ильи Семина. «ПсковАрт» участвовал в различных творческих проектах музея, также в фестивалях современного искусства арт-центра «Пушкинская-10».

«ПсковАрт» принимал в различные годы участие в выставочных проектах ЦВЗ Манеж (Санкт-Петербург): так, в 2024 году художники «ПсковАРТа» приняли участие в проекте «Ковчег–21 век», который был наиболее посещаем среди выставок современного искусства, уточнили псковские художники.

Выставка «ПсковАРТ – нам 20 лет» откроется 23 апреля в 17.00.