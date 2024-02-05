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Выставка «Встречай любовью стаи птичьи…» открылась в музее-заповеднике «Изборск»

В музее-заповеднике «Изборск» открылась выставка, посвященная орнитофауне Изборско-Мальской долины, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике.

Фото здесь и далее: Музей-заповедник «Изборск»

Орнитофауна Изборско-Мальской долины насчитывает 132 вида, среди которых встречаются занесённые и в Красную книгу России, и в Международную: беркут, орлан-белохвост, скопа.

По информации Министерства природы РФ, среди позвоночных, занесённых в Красную книгу, птицы составляют самую большую группу: 127 видов, 122 из которых живут на особо охраняемых природных территориях.

Посетители выставки смогут узнать больше интересной информации о некоторых пернатых обитателях долины, посетив веранду музейного кафе «Блинная».

Вход свободный.