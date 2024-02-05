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Выставка военного пенсионера «Время для тишины» откроется в Пскове

Персональная выставка ставропольского фотохудожника, военного пенсионера Министерства обороны РФ, проходившего службу в Воздушно-десантных войсках, участника боевых действий, кавалера Ордена Мужества и многих медалей, ныне члена Союза фотохудожников России Андрея Смольникова откроется в псковском Доме офицеров 23 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Фото здесь и далее: Дом офицеров города Пскова

Как сообщили в Доме офицеров, по признанию самого автора, эта фото-история - главное дело его жизни. Работа над проектом длилась с 2019 по 2025 год. На выставке представлены художественные портреты последних оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны. На момент съёмки многие из портретируемых перешагнули столетний рубеж.

«Автор подошёл к теме не только как истинный художник, но и как настоящий документалист. Им собрана история каждого ветерана. Именно история, а не просто основные даты биографии. И рассказывает Андрей Петрович о них интересно, с любовью, вспоминая подробности съёмок, которые он вёл в двадцати пяти населённых пунктах Ставропольского края, республики Карачаево-Черкессии, Белгородской области. На этой выставке мы убеждаемся, что постановочная фотография может быть живой, если, как в нашем случае, автор без остатка погружён в тему», - рассказали в Доме офицеров.

Выставка откроется 23 апреля в 18:00 и будет работать до 31 мая в Доме офицеров города Пскове.