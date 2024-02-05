Сцена / Выставки

Выставку сказочных иллюстраций Игоря Шаймарданова открыл в Пскове Пушкинский заповедник

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» вчера, 29 сентября, открыл в Пскове выставку «Сказки А. С. Пушкина в иллюстрациях Игоря Шаймарданова». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, экспозиция развёрнута в Псковской областной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова. В неё включили порядка 60 иллюстраций к четырём из шести пушкинских сказок: к «Сказке о рыбаке и рыбке», «Сказке о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях» и «Сказке о золотом петушке».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Открывая сказочную выставку, заместитель директора Пушкинского заповедника Елена Михайлова напомнила, как двести лет назад, будучи в михайловской ссылке, Пушкин записывал со слов нянюшки Арины Родионовны сказки, песни, присказки, прибаутки. «Александр Сергеевич знал, что ещё вернётся к этим записям, и действительно вернулся к ним позже, уже в тридцатые годы. И вот сегодня мы привезли к вам эти сказки такими, как их прочёл известный художник, член союза художников России, друг музея Игорь Дмитриевич Шаймарданов».

Представляя свои работы собравшимся на вернисаж жителям и гостям Пскова, Игорь Шаймарданов признался, что искал в них самое важное для него именно в сегодняшний момент жизни. Например, историю о подлинной любви в сказке о, казалось бы, просто жадной старухе и её разбитом корыте. Говорил он и о том, что его всегда более всего интересует происходящее как бы «между строк», часто — с персонажами второго плана, потому что именно из этих «мелочей» — из деталей быта, из жестов, поворотов головы — и складывается настоящая картина жизни.

В «Михайловском» особо отметили, что выставки живописи и графики Игоря Шаймарданова всегда рождают особый, живой и сердечный отклик у зрительской аудитории — как у профессионалов, так и у людей, которые себя знатоками искусства никогда не числили. Так, например, сотрудникам «Михайловского» хорошо памятна ситуация, когда в Чехии выставка «царапок» (так сам художник обозначает изобретённую им технику работы иглой и масляными красками по бумаге) вместо запланированных двух недель работала почти год: её дважды продлевали по просьбе принимающей стороны. Сегодня в фондах Пушкинского заповедника хранится более шестисот работ художника из разных его пушкинских и михайловских циклов, отметила Елена Михайлова.

Рассказывая о разных совместных проектах с Игорем Шаймардановым, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» напомнили и о совместных изданиях, как то: о тетради с репродукциями живописных и графических работ в серии «Святогорская галерея» (2006), о большом альбоме «Александру Сергеевичу хорошо!» (2011) или об инициированным Пушкинским заповедником издании «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина» с иллюстрациями Игоря Шаймарданова (2016), которое было объявлено «Книгой праздника» юбилейного L Всероссийского Пушкинского праздника поэзии.

Кроме того, в 2008 и 2009 годах Игорь Шаймарданов был главным художником Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в «Михайловском», а в 2019-м принял участие в творческом проекте музея «Хлебное место» — создал новую серию работ, на которых можно увидеть, как Александр Сергеевич «…и сеет, и жнёт, и хлеб печёт, и угощает».

Вход на выставку «Сказки А. С. Пушкина в иллюстрациях Игоря Шаймарданова» в областной библиотеке имени Курбатова (Псков, ул. Профсоюзная, 2) — свободный.