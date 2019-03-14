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Под цензурой: «Он уважать себя заставил...»

Никто, похоже, не сомневается, что два очередных репрессивных закона — о запрете так называемых «фейкньюз» и неуважении власти в СМИ и интернете — будут подписаны главой государства. Законы вполне себе политические и цензурные, а когда на нашей памяти не визировались те или иные запретительные меры? В том-то и штука, что никогда. Не было таких прецедентов в новейшей истории России.

И пусть «борцы с кровавым режимом» подписывают коллективные письма протеста, ссылаются всуе на 28-ую статью Конституции, декларируют свободу выражения мнений или для иллюстрации абсурда цитируют первые строчки «Евгения Онегина»: «Мой дядя самых честных правил, Когда не в шутку занемог, Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог», пытаясь убедить заочных оппонентов, что заставить насильно уважать нельзя, мол, добьешься лишь обратного эффекта, то есть ненависти и презрения.

Но нынешней российской власти все эти аргументы глубоко по барабану.

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Тут важно знать другое — чем чревато принятие свежих драконовских декретов конкретно для каждого обывателя? В какой правовой реальности мы в ближайшее время опять окажемся? Будет ли это реинкарнация «Николаевской России», когда, допустим, даже «наше все» Пушкин не мог напечатать свою «Сказку о попе и работнике его Балде»? Напомню, впервые без цензуры хрестоматийная ныне детская сказка была напечатана только в издании 1882 года. Вплоть до Февральской революции 1917 года безжалостной и уничижительной цензуре подвергались и многие другие тексты Пушкина. И, разумеется, не только Пушкина. Вся русская литература, включая мировых классиков — Толстого и Достоевского, фактически были под цензурой.

И вот мы возвращаемся на два века назад? Или в еще более лютые времена законов советских, карающих, когда за неосторожно рассказанный на кухне анекдот можно было легко загреметь в Магаданские лагеря лет эдак на пятнадцать

Единственное, что уже сейчас не вызывает сомнений: новые репрессивные законы коснуться всех и каждого, кто пользуется интернетом. Под их действие подпадут не только люди, пишущие профессионально: журналисты, общественные и политические деятели, публицисты, но и вообще все, кто имеет наглость иметь свое личное мнение и высказывать его в сети.

Все правоведы, выступающие на публике, дурным хором повторяют, что с юридической точки зрения новые цензурные законы ничтожны: слишком уж расплывчаты формулировки, что расширяет поле трактовок до бесконечности. Неслучайно против законов имени сенатора Клишаса выступили эксперты президентского Совета по правам человека, отметив их «избыточность» и «правовую неопределенность». Претензии были высказаны вполне по делу.

И что? Да ничего. Законопроект со свистом прошел не только третье чтение в Госдуме, но вчера почти единогласно одобрен Советом Федерации. Когда «правовая неопределенность» в этой стране останавливала власти предержащих? Вспомним хотя бы печально знаменитый закон «об оскорблении чувств верующих». Пусть и не так часто, но эта юридическая «фата моргана» добирается до судов. Главное тут не здравый смысл, а чтобы нашлись эти самые «оскорбленные. Неважно чем, – постановкой рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» или атеистической по смыслу картинкой.

Что такое «выражение явного неуважения в неприличной форме»? Ну ладно, русская матерная лексика. Будем считать, что употребление мата недопустимо даже в частных постах «ВКонтакте» или Фейсбуке (кстати, в СМИ абсцентные слова и их производные и так давно запрещены). Но как быть с карикатурами, шаржами, анекдотами, фельетонами, пародиями, скетчами и репризами? Фактически новые законы ставят крест на целых литературных и эстрадных жанрах. Страна должна замолчать?

Некоторые адвокаты советуют принципиально не обращать внимания на новые законы и вести себя в сети, как и прежде. Мол, не стоит прогибаться под изменчивый мир и плясать под дудку дураков. Вроде все верно, однако когда тебе во внесудебном порядке закроют сайт или аккаунт и впаяют совсем нешуточный штраф (в зависимости от зоны ответственности, от тридцати тысяч рублей до миллиона), желание шутить с властью мгновенно отпадет само собой. Для того и придуманы эти дурацкие законы, чтобы всем умникам не повадно стало.

При этом понятно, что, как раз в силу их необыкновенной расплывчатости и концептуальной абсурдности, «законы Клишаса» будут действовать избирательно, как и все прочие репрессивные законы. И вот это особенно напрягает. Простой, но весьма показательный пример из рубрики «Что позволено Юпитеру». Существует на современном НТВ такая интересная телепередача «Международная пилорама», где в кадре витийствует прикормленный Кремлем кинорежиссер Тигран Кеосаян.

Так вот, за то, что позволяет себе в федеральном эфире нынешний муж Маргариты Симоньян, уже давно закрыли бы любой провинциальный информ-ресурс (а Кеосаян разнузданно и практически открыто, с чисто символическим как бы «запикиванием», матерится, и все нецензурные слова понятны даже детям). Но Кеосаяну можно, позволено ругаться матом неким высочайшим повелением, и ни один чиновник Роскомнадзора на звучащее в федеральном эфире непотребство закономерно до сих пор не обратил никакого внимания.

Случайность? Не думаю. А вот невинный эквивалент матерка на форуме, допустим, Псковской Ленты Новостей способен довести до беды. Опять же, главное здесь, чтобы нашелся «оскорбленный» или «мил человек, стукачок». Остальное – дело техники, то бишь надзирающей системы, от Роскомнадзора до Прокуратуры. Найдут к чему придраться. Дорубиться при желании, как известно, можно и до фонарного столба, а не только до незадачливого обывателя, сделавшего необдуманный репост.

Цель принятия новых репрессивных норм тоже ни для кого не секрет – «взять за фаберже» условного Навального, то есть всякого критически мыслящего человека. Слишком уж, по мнению власти, распоясался отечественный сегмент интернета, много в последнее время развелось на его просторах доморощенных блогеров, сатириков и юмористов. Пора привернуть потуже краник. И верховная власть этот краник интернет-свободы сейчас с усердием и успехом приворачивает. Сидите, ребята, тихо и не рыпайтесь.

Мы особо и не рыпаемся, понимая, что «быть Кеосаянами» не каждому дано. Тут всякому пишущему и публично говорящему (например, в ютубе) творческому и неравнодушному индивиду остается либо, как встарь, переходить на эзопов язык, либо дерзко решать возникающие проблемы по мере их появления. И повторять, как заклинание, хрестоматийные пушкинские строчки: «Вздыхать и думать про себя: Когда же черт возьмет тебя?».

Александр Донецкий