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Реплика Донецкого: Культуртрегер Шнуров, поэт Пушкин и «кое-что еще»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в заочную полемику с министром культуры Владимиром Мединским, заявив, что Минкульт надо разогнать, цитирую:

«Ни в какой нормальной стране нет Министерства культуры! Я буду отстаивать такую позицию: всех разогнать, как матрос Железняк».

Сергей Шнуров

Напомню, что легендарный матрос-анархист Железняков «разогнал» заседание первого и последнего свободного парламента в истории России - Учредительного собрания, произнеся в четыре утра 6 января 1918 года сакраментальную фразу: «Караул устал», на долгие семьдесят лет покончившую со всякими проявлениями гнилого либерализма. Примечательно, что разогнать министерство культуры предложил не абы кто, а именно Шнуров, успешный шоумен и мастер эпатажа, признанный как народом, так и властью матерщинник, долго и талантливо создававший в своем творчестве образ эдакого «коллективного Шарикова», похабника и жлоба.

Министр культуры России Владимир Мединский не заставил себя долго ждать и ответил Шнурову, цитирую:

«...министерство культуры есть везде. Во всех странах. Он <Шнуров> не понимает, что говорит. Тяжелее найти страну, где нет министерства культуры, агентства по культуре, департамента по культуре, чем страну, где они есть».

Можно по-разному относится к фигуре министра Мединского, которого наша либеральная интеллигенция активно недолюбливает, но здесь он прав: министерства или государственные департаменты культуры действительно имеются практически во всех странах мира, кроме США, но и в Штатах существуют свои собственные ноу-хау по поддержке культуры и искусства, - и, кстати, не нашим чета. Достаточно напомнить, что если в СССР министерство культуры было создано в 1953-м году, то во вполне себе буржуазной Франции всего через год, в 1954-м. Шнуров, уж не знаю, намеренно или по незнанию, повторил популярную перестроечную глупость вроде мифической «невидимой руки рынка» или байки про то, что «Сталин убил 100 миллионов жителей Советского Союза».

Другое дело, что брякнул свою реплику Шнуров все-таки не просто так, а по поводу - перед обсуждением на Совете по культуре Государственной Думы многострадального законопроекта «О культуре», который имеет все шансы превратиться в очередной репрессивный закон, в частности, регулирующий творческую активность блогеров, и не только, разумеется, их одних. И вот как раз с тезисом Шнурова о том, что чиновники в своих потугах регулировать культуру пытаются «с помощью сети поймать океан», трудно не согласиться. Послушайте выступление Шнурова на Совете Госдумы - все вполне здраво и по делу. И всякие «вертикали давным-давно падают», и Пушкин отнюдь не «наше всё», а есть и «кое-что еще».

Действительно, в культуре и особенно в искусствах надо не гайки закручивать, а создавать среду наибольшего благоприятствования. В этом, как представляется, и заключается настоящий функционал всякого культурного ведомства, включая региональные управления культуры. А вот с этим иногда и возникают сложности и проблемы. Прежде всего, из-за вопиющей некомпетентности и бескультурья самих же чиновников от культуры, которые недалеко ушли в своем развитии от образа жлоба, созданного в песнях группы «Ленинград».

Увы, «культуртрегер Шариков», заскочивший в департамент культуры из отдела очистки, - это наша суровая и безотрадная реальность.

Александр Донецкий