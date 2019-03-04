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Он просто не понимает, о чем говорит - Мединский о призыве Шнурова упразднить Минкультуры

23.03.2019 18:36|ПсковКомментариев: 0

Министр культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал слова музыканта Сергея Шнурова о необходимости упразднения Минкультуры РФ. Шнуров озвучил свою позицию журналистам накануне - перед парламентскими слушаниями в Госдуме, на которых обсуждалась концепция проекта закона «О культуре», пишет «Российская газета».

«Он просто не понимает, что говорит вообще. Министерства культуры есть везде, во всех странах», - с недоумением отреагировал министр на заявления музыканта.

Владимир Мединский предположил, что министры культуры Франции, Италии, Турции, Китая, Великобритании «очень удивились бы, если бы услышали, что их, оказывается, нет». Мединский резюмировал, что Сергей Шнуров просто не понимает, о чем говорит.

Источник: Псковская Лента Новостей
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