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Он просто не понимает, о чем говорит - Мединский о призыве Шнурова упразднить Минкультуры

Министр культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал слова музыканта Сергея Шнурова о необходимости упразднения Минкультуры РФ. Шнуров озвучил свою позицию журналистам накануне - перед парламентскими слушаниями в Госдуме, на которых обсуждалась концепция проекта закона «О культуре», пишет «Российская газета».

«Он просто не понимает, что говорит вообще. Министерства культуры есть везде, во всех странах», - с недоумением отреагировал министр на заявления музыканта.

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Владимир Мединский предположил, что министры культуры Франции, Италии, Турции, Китая, Великобритании «очень удивились бы, если бы услышали, что их, оказывается, нет». Мединский резюмировал, что Сергей Шнуров просто не понимает, о чем говорит.